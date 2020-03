യെഡിയൂരപ്പയുടെ മകന്‍ ‘സൂപ്പർ മുഖ്യമന്ത്രി’യാകേണ്ട; വീണ്ടും അജ്ഞാത കത്ത്

ബെംഗളൂരു∙ മുഖ്യമന്ത്രി യെഡിയൂരപ്പയുടെ മകൻ ബി.വൈ.വിജയേന്ദ്രയുടെ ബിജെപിക്കുള്ളിലെ ‘സൂപ്പർ മുഖ്യമന്ത്രി’ റോളിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വീണ്ടുമൊരു അജ്ഞാത കത്ത്. യെഡിയൂരപ്പ(78)യുടെ പ്രായം ചൂണ്ടികാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യനിർവഹണ ശേഷി കുറയുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ലഭിച്ച മറ്റൊരു കത്ത് നേരത്തെ വിവാദമായിരുന്നു.



വിജയേന്ദ്രയെ മുന്നിൽ നിർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്ന യെഡിയൂരപ്പ, ദൾ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ദേവെഗൗഡയെ പോലെ കുടുംബ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണമാണ് ബിജെപിക്കുള്ളിൽ ഉയരുന്നത്. കരാറുകളും മറ്റും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉറപ്പിക്കുന്ന വിജയേന്ദ്ര, സർക്കാർ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നതാണു ചില മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്. മന്ത്രിസഭാ വികസനത്തിൽ കൂറുമാറ്റക്കാർക്ക് മന്ത്രിപദം നൽകിയപ്പോൾ, ബിജെപി മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ഒഴിവാക്കിയതിന്റെ അതൃപ്തിയും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പുകഞ്ഞു നീറുന്നുണ്ട്.

