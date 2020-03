സൗദിയിൽ നാളെ മുതൽ യാത്രാനിരോധനം; ഇന്ന് പ്രത്യേക വിമാന സർവീസുകൾ

റിയാദ്∙ കോവിഡ് രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകളെല്ലാം സൗദി അറേബ്യ നിർത്തി. ഞായറാഴ്ച മുതൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത്.



ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 11 മുതൽ നിയന്ത്രണം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് സൗദി വാർത്താ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ഈ രണ്ടാഴ്ച കാലയളവിൽ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം രാജ്യാന്തര സർവീസുകൾ അനുവദിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. ഈ കാലയളവില്‍ തിരികെ സൗദിയിൽ എത്താന്‍ സാധിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ഔദ്യോഗിക അവധി നല്‍കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപ് തിരികെയെത്താൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വേണ്ട സഹായം ഒരുക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.



നേരത്തെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ 12 രാജ്യങ്ങളിലേക്കും യാത്രവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്നലെ പുതിയതായി 24 പേർക്കാണ് സൗദിയിൽ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 86 ആയി ഉയർന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.



നിയന്ത്രണ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിച്ചതോടെ സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും സൗദിയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയവർക്കും അവിടേക്കെത്താൻ കൂടുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ ഒരുക്കി. കോഴിക്കോട് നിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് ഇന്ന് പ്രത്യേക സര്‍വ്വീസുകള്‍ നടത്തും. കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്ന് ഇന്നു പുലർച്ചെ 4.50ന് സ്പൈസ് ജെറ്റും രാവിലെ 11.15ന് ഇൻഡിഗോയും ജിദ്ദയിലേക്ക് പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തും. എയർ ഇന്ത്യ ഇന്നു രാത്രി സൗദിയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പ്രത്യേക സർവീസ് നടത്തും. പതിവു പോലെ ഇന്നു വൈകിട്ട് 5ന് സൗദിയിലേക്കു പോകുന്ന വിമാനം സൗദി സമയം രാത്രി 12നു മുൻപായി കോഴിക്കോട്ടേക്ക് തിരിക്കും. തുടർന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്കു പോകും.

