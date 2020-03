കോവിഡ്: സുപ്രീം കോടതിയിൽ അടിയന്തര കേസുകൾ മാത്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നൽകിയ നിയന്ത്രണ നിർദേശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള കേസുകൾ മാത്രം പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തീരുമാനം. വാദിക്കാനുള്ള അഭിഭാഷകർക്കും ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും ഓരോ കക്ഷിക്കും മാത്രമേ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുകയുള്ളുവെന്നും സെക്രട്ടറി ജനറൽ വ്യക്തമാക്കി.



ഹോളി അവധിക്കുശേഷം 16 നാണ് കോടതി തുറക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളും മതസ്വാതന്ത്ര്യവും സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് മുൻപാകെ അവധിക്കുശേഷം വാദം പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. ഈ കേസ് ഉൾപ്പെടെ മാറ്റിവയ്ക്കുന്ന സ്ഥിതിയായി. എത്ര ദിവസത്തേക്കാണു നിയന്ത്രണമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

English Summary: Supreme Court To Hear Only Urgent Cases Over Coronavirus Scare