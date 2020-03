ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതർ നൂറിലേറെ; കൂടുതൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ

ന്യൂഡ‍ൽഹി ∙ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 100 കടന്നു. ഞായറാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 12 പേർക്കുകൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ രാജ്യത്തെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 107 ആയി. കർണാടകയിലും ഡൽഹിയിലുമായി മരിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണിത്. 16 ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്മാരും 1 കാന‍ഡ പൗരനും കോവിഡ് ബാധയുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ ഉള്ളത്– 31. കേരളത്തിൽ 22 പേർക്കും യുപിയിൽ 11 പേർക്കും കോവിഡുണ്ട്.

വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത വിദേശയാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോടു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ കര്‍ത്താര്‍പുര്‍ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിലേക്കുള്ള ഇടനാഴി താല്‍ക്കാലികമായി അടച്ചു. ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന എല്ലാ രാജ്യാന്തര യാത്രക്കാരെയും പരിശോധിക്കണമെന്നും സർക്കാർ നിർദേശമുണ്ട്.

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുെട നേതൃത്വത്തില്‍ സാര്‍ക്ക് രാജ്യങ്ങളുടെ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഇന്ന് നടക്കും. പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഉള്‍പ്പെടെ എട്ട് രാജ്യങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കും. പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാന്‍ ഖാന് പകരം പ്രിന്‍സിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സഫര്‍ മിര്‍സയാണ് പങ്കെടുക്കുക. കോവിഡ് 19 വൈറസ് ബാധ തടയാന്‍ സഹായമഭ്യര്‍ഥിച്ച് ഇറാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഹസന്‍ റൂഹാനി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു കത്തയച്ചു.



English Summary: Coronavirus cases in country climb to 107, cases rise in Maharashtra