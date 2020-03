കോവിഡ് 19 ഭീതി: കൊല്ലൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം ഒഴിവാക്കണമന്ന് നിർദേശം

കൊല്ലൂർ ∙ തീർഥാടകർ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കൊല്ലൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം ഒഴിവാക്കണമെന്നു നിർദേശം. രാജ്യമെങ്ങും നിലനിൽക്കുന്ന കോവിഡ് രോഗ ഭീതിയുടെയും ജാഗ്രതയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നിർദേശമെന്ന് ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ അരവിന്ദ് അയ്യപ്പ സുതഗുണ്ടി അറിയിച്ചു.

ക്ഷേത്രത്തിൽ രഥോൽസവം നടക്കുകയാണ്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 നാണു പ്രശസ്തമായ രഥം വലി. സാധാരണ നിലയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണിത്. എന്നാൽ കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആഘോഷം ഒഴിവാക്കി. ഉൽസവത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമെങ്കിലും പരമാവധി തീർഥാടക പങ്കാളിത്തം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അധികൃതർ.



ഇത്തവണത്തെ രഥോൽസവത്തിനു കഴിഞ്ഞ 10നു കൊടിയേറി. 19 നാണു കൊടിയിറങ്ങുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽനിന്ന് നിത്യേന നിരവധി തീർഥാടകർ എത്തുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് കൊല്ലൂർ. നവരാത്രി ആഘോഷത്തിനും രഥോൽസവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള രഥം വലിക്കുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തുന്നത്.



കോവിഡ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലവിൽ പുറമ നിന്ന് ആളുകൾ എത്തുന്നില്ല. എന്നാൽ രഥോൽസവത്തിന് ആളുകൾ എത്തുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. കർണാടകയിലെ കലബുറഗിയിൽ കോവിഡ് മരണം ഉണ്ടായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തർ എത്തുന്ന കേരളത്തിലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.



ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എത്തിയാൽ അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടത്തോടെ രോഗം പകരുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാകും. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് രഥോൽസവ നാളിൽ അടക്കം ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കൊല്ലൂർ തീർഥാടനത്തിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്ന് ഭക്തർ സഹകരിക്കണമെന്ന് ക്ഷേത്രം അധികാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

English Summary : Devotees told to defer visit to Kollur temple by a week