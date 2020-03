കോവിഡ് ബാധിച്ചവരെ സർക്കാർ സഹായിക്കും; കേന്ദ്രവുമായി ചർച്ച നടത്തും: മന്ത്രി

കൊച്ചി∙ എറണാകുളത്ത് കൂടുതല്‍ ഐസലേഷന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി.എസ്.സുനില്‍കുമാര്‍. കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച ജീവനോപാധി നഷ്ടം പരിഹരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇടപെടും. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിത ദുരന്തമായി പരിഗണിക്കുന്നതിനാല്‍ സഹായം ലഭിച്ചേക്കും. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ തൊഴില്‍മേഖലകളേയും കോവിഡ് ബാധിച്ചു. ഇൗ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി വി.എസ്. സുനില്‍കുമാര്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19ന്റെ സമൂഹവ്യാപനം തടയേണ്ടത് അതിപ്രധാനമാണ്. ഇതുവരെ രോഗം കണ്ടത് പുറത്തുനിന്ന് വന്നവരിലും ഇടപെട്ടവരിലും മാത്രമാണ്. ഐസലേഷനില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ ഒരുകാരണവശാലും പുറത്തുപോകരുത്. ഇറ്റാലിയന്‍ പൗരനുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയവരെ പൂര്‍ണമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary : Government to aid covid affected patients, says VS Sunilkumar