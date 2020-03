‘യുകെ പൗരന്റെ ഫലം വന്നത് ഇന്നലെ; ആംബുലൻസ് എത്തുംമുൻപ് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നു’

തിരുവനന്തപുരം ∙ മൂന്നാറിൽനിന്ന് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളം വഴി വിദേശത്തേക്കു കടക്കാനൊരുങ്ങിയ ബ്രിട്ടിഷ് പൗരന് ഇന്നലെ വൈകിട്ടുതന്നെ കോവി‍ഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആംബുലൻസുമായി മൂന്നാർ കെടിഡിസി ടീ കൗണ്ടി റിസോർട്ടിൽ എത്തും മുൻപ് ഇയാൾ അടങ്ങുന്ന 19 അംഗ സംഘം അവിടം വിട്ടിരുന്നു. തിരിച്ചിലിനൊടുവിൽ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴേയ്ക്കും വിമാനത്തിൽ കയറിയിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഇയാളെയും ഭാര്യയെയും ആശുപത്രിയിലേക്കും കൂടെയുള്ള 17 പേരെ ഹോട്ടലിലേക്കും മാറ്റാൻ കലക്ടർക്കു മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. വിദേശികളെ പുറത്തുവിടുന്നതിനുമുൻപ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി വാങ്ങണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

യുകെയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം മൂന്നാറിൽനിന്ന് അനുമതിയില്ലാതെ കൊച്ചിയിലെത്തിയ സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരണം തേടി. ആരോഗ്യം, ടൂറിസം വകുപ്പുകളോടും പൊലീസ് മേധാവിയോടും കലക്ടറോടും റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

