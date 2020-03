ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നെന്നു വിഎസ്; ഒരു മാസത്തിനകം പൊതു പരിപാടികളിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയാണെന്നും ഒരുമാസത്തിനകം പൊതു പരിപാടികളില്‍ സജീവമാകുമെന്നുമറിയിച്ച് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മിഷൻ അധ്യക്ഷനുമായ വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ. ഫെയ്സ്ബുക്കിലാണ് വിഎസിന്റെ സന്ദേശം. കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തിനെതിരെ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്നും വിഎസ് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. അനാരോഗ്യം കാരണം കുറച്ചുനാളായി അദ്ദേഹം പൊതുരംഗത്തുനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

വിഎസിന്റെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:



പ്രിയമുള്ളവരേ,



കുറെയേറെ ദിവസങ്ങളായി, ആരോഗ്യപരമായ കാരണങ്ങളാല്‍ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനോ പൊതു ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാനോ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു മാസത്തിനകം പൊതു പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

നാടിനെ നടുക്കിയ കൊറോണ വൈറസിന്‍റെ വ്യാപനം ഒരു ഭീഷണിയായി നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാല്‍, എല്ലാവരും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു. കൂട്ടു ചേരലിലും സന്ദര്‍ശനങ്ങളിലും മിതത്വം പാലിക്കുക, വ്യക്തി ശുചിത്വം പരമാവധി പാലിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാനാവുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു.



English Summary : Regaining health, will attend public events within a month, says VS Achuthanandan