പാലക്കാട് ∙ കോവിഡ് പ്രതിരേ‍ാധത്തിന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകളിലെത്തി വയേ‍ാധികരെ നേരിട്ടു ബേ‍ാധവൽക്കരിക്കും. രേ‍ാഗബാധയെ തുടർന്ന‍് നിരീക്ഷണത്തിലുളളവരിൽ അർഹരായവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ചെലവ് വഹിക്കാനും നിർദേശമുണ്ട്. കേ‍ാവിഡ് തടയാൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട അടിയന്തര നടപടികളെക്കുറിച്ച് വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ശാരദ മുരളീധരനാണ് നിർദേശം നൽകിയത്. വൈറസ്ബാധ പ്രായമായവരിലാണു പ്രധാനമായും പകരുന്നതെന്ന സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്കിടയിൽ പ്രത്യേക കരുതൽ നടപടിക്ക് തീരുമാനം.

സ്നേഹിത കാളിങ് ബെൽ, വയേ‍ാക്ലബ്ബ്, വയേ‍ാജന അയൽക്കൂട്ടം, വയേ‍ാമിത്രം, പാലിയേറ്റിവ് യൂണിറ്റുകളുടെ സഹായത്തേ‍ാടെയാണു വീടുതേ‍ാറും നടപ്പാക്കുക. ഇതിനെ‍ാപ്പം വ്യക്തിശുചിത്വത്തിന് വിപുലമായ പ്രചാരണപരിപാടികളും ആരംഭിക്കും. ഇതര സംസ്ഥാന തെ‍ാഴിലാളികൾക്കിടയിൽ കുടുംബശ്രീ, അടിയന്തര റെസ്പേ‍ാൺസ് ടീം സഹായത്തേ‍ാടെയാണ് സന്ദേശം നൽകുക. പ്രദേശത്തെ പെ‍ാതു, സ്വകാര്യ ആരേ‍ാഗ്യസ്ഥാപനങ്ങൾ, മറ്റു ഒ‍ാഫിസുകൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ, പരിശേ‍ാധന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ കേ‍ാവിഡ് പ്രതിരേ‍ാധ നിയന്ത്രണ നടപടി ചട്ടം കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ട ചുമതലയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്.



പരിപാലനചട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എഴുതി പ്രദർശിപ്പിക്കണം. രേ‍ാഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്നവർ, അവരുമായി ഇടപഴകുന്നവർ എന്നിവയുടെ പട്ടിക വിവിധ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തേ‍ാടെ തയാറാക്കും. സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ ഐസലേഷൻ, രേ‍ാഗികളുടെ ചികിത്സ, ആരേ‍ാഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മരുന്നുകളും ഉപകരണങ്ങളും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്. രേ‍ാഗികളുടെ കുടുംബത്തിനു രേ‍ാഗം പകരുന്നത് തടയാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകണം.



നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കമുള്ളവരുടെ കുടുംബത്തിനാണു നിത്യചെലവിനു സഹായം നൽകേണ്ടത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇവർക്കു പരിചരണത്തിന് സഹായിയെ അനുവദിക്കാം. അതിനായി ആരേ‍ാഗ്യ, തദ്ദേശ അധികൃതർ നേരിട്ട് അന്വേഷണം നടത്തണം. നടപടികൾക്കുവേണ്ട തുക തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വികസനഫണ്ടിൽ നിന്നേ‍ാ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നോ ചെലവഴിക്കാനും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



