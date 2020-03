തൃശൂർ ∙ സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു പേർക്കു കൂടെ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ. കര്‍ണാടകയിലെ കല്‍ബുര്‍ഗിയില്‍ കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച് മരിച്ച രോഗിയുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ തൃശൂരില്‍ ഐസലേനില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മരണം സംഭവിച്ച ആശുപത്രിയിലെ 11 മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കൂടി തൃശൂരില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പത്തനംതിട്ടയിലും ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് ലക്ഷണമുണ്ട്. ഇറ്റലിയില്‍ നിന്നെത്തിയ ആളെ പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

English Summary: Two More persons in Isolation