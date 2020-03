ഫ്രഞ്ചുകാർ നിരീക്ഷണത്തിലിരുന്ന റിസോർട്ടിനടുത്ത് താമസിച്ച കുട്ടി പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു

കൊല്ലം∙ ഫ്രഞ്ചുകാരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരുന്ന റിസോർട്ടിനു സമീപത്തു താമസിക്കുന്ന 8 വയസ്സുകാരി പനി ബാധിച്ചു മരിച്ചു. ചിറക്കര നെടുങ്ങോലത്തെ 8 വയസ്സുകാരിയാണു മരിച്ചത്. മൃതദേഹവുമായി തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നു ബന്ധുക്കൾ നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു. ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായ അണുബാധയാണു മരണകാരണമെന്നാണു ആശുപത്രി അധികൃതർ ബന്ധുക്കളോടു പറഞ്ഞത്. ബന്ധുക്കളുടെ ഉൾപ്പെടെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ റാന്നി സ്വദേശികൾ വന്ന വിമാനത്തിൽ എത്തിയ 5 ഫ്രഞ്ചുകാർ ഉൾപ്പെടെ ചാത്തന്നൂർ ചിറക്കരയ്ക്കു സമീപത്തെ ഈ റിസോർട്ടിൽ ആയിരുന്നു താമസം. ചിറക്കരയിലെ റിസോർട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വിദേശികളുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് വിദേശികളെ ഇവിടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. കടുത്ത പനിയെ തുടർന്നാണു 8 വയസ്സുകാരിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.



