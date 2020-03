തൃശൂർ ∙ കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ ബൈക്കപകടത്തില്‍പ്പെട്ടയാള്‍ മരിച്ചു. 11ന് ദുബായില്‍ നിന്ന് വന്ന ചാലക്കുടി മേച്ചറി സ്വദേശിയായ മുപ്പതുകാരനാണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു അപകടം. സൗദിയില്‍ നിന്നെത്തി നിരീക്ഷണത്തില്‍ ആയിരിക്കെ ഇയാൾ ഇത് അവഗണിച്ചു പുറത്തുപോയപ്പോഴാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മൃതദേഹം മോര്‍ച്ചറിയിലേക്കു മാറ്റി. കോവിഡ് സംശയമുള്ളതിനാൽ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കേണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനം. ഇയാളുടെ സ്രവങ്ങള്‍ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Chalakudy Native who was under covid observation died in Accident