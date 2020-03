‘അധികാരക്കൊതി മൂത്ത് വിവസ്ത്ര കോമാളി’; ഷിയെ വിമർശിച്ച മുൻ മന്ത്രിയെ കാണാനില്ല!

വുഹാൻ ∙ സമത്വത്തോടും സമാധാനത്തോടും അടുത്തുനിൽക്കുന്നവൻ എന്നാണു ചിൻപിങ് എന്ന പേരിന് അർഥം. എന്നാൽ അധികാരത്തിനു വേണ്ടി ദാഹിക്കുന്ന കോമാളിയെന്നു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്ങിനെ പരസ്യമായി വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച വ്യവസായ പ്രമുഖനായിരുന്നു മുൻ മന്ത്രിസഭാംഗം കൂടിയായ റെന്‍ സീക്വിയാംങ്. ഭവനനിര്‍മ്മാണ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന റെൻ ചിൻപിങ്ങിന്റെ എക്കാലത്തെയും കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്നു. കോവിഡ് 19 നെ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഷി ജിൻപിങിനു വീഴ്ച പറ്റിയെന്നു പരസ്യമായി പറഞ്ഞ റെന്നിനെ ദിവസങ്ങളായി കാണാനില്ലെന്നാണു ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത.



മാർച്ച് 12 മുതൽ റെന്‍ സീക്വിയാംങ്ങിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നു സുഹൃത്തുക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടതോടെയാണു റെന്‍ സീക്വിയാംങ്ങിന്റെ തിരോധാനം രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ തലക്കെട്ടായതും. ഫോണിൽ പലതവണ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടതോടെയാണു സുഹൃത്തുക്കൾ പരാതിയുമായി എത്തിയത്. പരാതിയോടു പൊലീസ് മുഖംതിരിച്ചതോടെ ആരോപണവുമായി സുഹൃത്തുക്കൾ രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.



‘റെന്‍ സീക്വിയാംങ് ലോകമെങ്ങും അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്കു മറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിനു എന്താണു സംഭവിച്ചതെന്നു വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാൻ പൊലീസിനും ഭരണകൂടത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്– അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു. മഹാമാരി കാലത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്ന വ്യാജവാർത്തകൾ തടയുക എന്ന പേരിൽ എതിർ സ്വരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഭരണകൂടമറിയാതെ റെന്‍ സീക്വിയാംങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷനാകില്ലെന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.



ഹ്യുബെ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

കോവിഡ് 19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വുഹാൻ നഗരത്തിൽ ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ് മാർച്ച് 2020 ആദ്യവാരത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. കോവിഡിനെ വുഹാൻ അതിജീവിച്ചുവെന്ന് ഷി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഹ്യുബെ പ്രവിശ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ വുഹാനിൽ നിന്നാണു ഡിസംബറിൽ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ലോകമാകെ പടർന്നത്. സ്ഥിതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തുടക്കത്തിൽ ഷിയ്ക്കു വീഴ്ച പറ്റിയെന്നു വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ പീന്നീട് തുടർനടപടികളിലൂടെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അടക്കം പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ചെയ്തു.



പകർച്ചവ്യാധിയെക്കുറിച്ചു രാജ്യത്ത് ആദ്യം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ ഡോക്ടർ ലീ വെൻലിയാങ് (34) കൊറോണ ബാധിച്ചു മരിച്ചതോടെയാണു കൊറോണ ബാധയുടെ ഭീകരത ലോകം അറിഞ്ഞത്. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ച് ആദ്യ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ ലീ വെൻലിയാങ്ങിനെ അപവാദ പ്രചാരണം ആരോപിച്ചു ശാസിക്കുകയാണ് പൊലീസും ഭരണകൂടവും ആദ്യം ചെയ്തത്. കൊറോണ ബാധ ചൈനീസ് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കും മുൻപേ ലീ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിന്റെ പേരിൽ ലീക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു മാപ്പപേക്ഷ നൽകേണ്ടിവന്നു.



മുന്നറിയിപ്പ് ഗൗരവത്തോടെ എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മഹാമാരി തുടക്കത്തിലെ നിയന്ത്രിക്കാമായിരുന്നുവെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ലീ വെൻലിയാങ്ങിനു നേരിട്ടതു പോലെ കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഭരണകൂടത്തിനു വീഴ്ച പറ്റിയെന്നു ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച റെന്‍ സീക്വിയാംങ്ങിനെയും മർക്കടമുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താനാണു ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും വ്യവസായിയുമായ വാങ് യിങ് ആരോപിച്ചു.



ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ചിൻപിങ്

ചൈനയിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചതും വുഹാന്‍ നഗരത്തെയാണ്. സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ ചെൻ ക്വിഷി, ഫാങ് ബിൻ എന്നിവർ വുഹാനിൽനിന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി പുറത്തുവിട്ട വാർത്തകളാണ് കൊറോണ വുഹാൻ നഗരത്തെ എത്രത്തോളം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്. ഇവരിൽ ചെൻ ക്വിഷിയെ കാണാതായതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് റെന്‍ സീക്വിയാംങ്ങിന്റെ തിരോധാനവും രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നതും.



ഫെബ്രുവരി 23 ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിനെതിരെ റെൻ എഴുതിയ ലേഖനം വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൻതോതിൽ പ്രചരിച്ച ലേഖനം 1,70,000 പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരിലേക്കാണ് എത്തിയത്. പുത്തൻ വസ്ത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനെത്തിയ ചക്രവർത്തിയെ അല്ല അധികാര കൊതി മുത്ത് സ്വയം വിവസ്ത്രനായ ഒരു കോമാളിയെ ആണ് ഷി ചിൻപിങ്ങിൽ താൻ കണ്ടതെന്നു ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ റെൻ എഴുതി.

ഇന്റർനെറ്റിനും ആശയപ്രചാരണത്തിനും രാജ്യത്ത് അധികാരികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണം കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നു വിമർശിച്ച റെൻ, കോവിഡ് 19 നെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ ഷി ചിൻപിങ് അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നു ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്റർനെറ്റിനും ആശയപ്രചാരണത്തിനും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ അധികാരികളുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് റെന്നിന്റെ തിരോധാനമെന്നതും ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തെ പ്രതികൂട്ടിൽ നിർത്തുന്നു.



ചൈനീസ് ഭരണകൂടത്തിനെതിരായുള്ള നിരന്തര വിമർശനത്തിന്റെ പേരിൽ ‘തീ തുപ്പുന്ന പീരങ്കി’യെന്നായിരുന്നു സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ റെന്നിനു നൽകിയിരുന്ന വിശേഷണം. സർക്കാർ നയങ്ങളെ പരസ്യമായി വിമർശിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടി 2016 ൽ റെന്നിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് 3 കോടിയിലേറേ ആളുകൾ പിന്തുടരുന്ന റെന്‍ സീക്വിയാംങ്ങിന്റെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ സർക്കാർ നീക്കിയിരുന്നു.



ഇന്റർനെറ്റിനും ആശയപ്രചാരണത്തിനും രാജ്യത്ത് അധികാരികൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണത്തിൽ ചൈനീസ് ജനത അസംതൃപ്തരായിരുന്നു. ഇന്റർനെറ്റിനും ആശയപ്രചാരണത്തിനുമുള്ള വിലക്ക് നീക്കണമെന്ന് പരസ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ട റെന്നിന് െപാതുജനങ്ങൾക്കിടിയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നു.

സത്യസന്ധമായ കണക്കുകളും വിവരങ്ങളും മറച്ചുവയ്ക്കാൻ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികൾക്കു ചൈന പണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.ഈ സെൻസറിങ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 84,000ലേറെ പേർക്കു രോഗം വരില്ലെന്നും ലക്ഷക്കണക്കിനു മനുഷ്യർ തടവുജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ചൈനയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് 3,213 പേരാണ് ഇതു വരെ മരിച്ചത്.



1949 മുതൽ ഏകപാർട്ടി ഭരണത്തിനു കീഴിൽ മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ചൈനയിലെ 138 കോടി ജനങ്ങളെ ഇന്റർനെറ്റിനും ആശയപ്രചാരണത്തിനുമുള്ള വിലക്ക് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥരാക്കിയെന്നു രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സർവസൈന്യാധിപനും പ്രസിഡന്റുമായി ഭരണകൂടത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച ഷി ചിൻപിങ് വിമർശകരെ അരിഞ്ഞു തള്ളിയാണ് ചക്രവർത്തിയായി വാഴുന്നതെന്നും റെന്നിന്റെ തിരോധാനത്തിന്റെ പിന്നിലും ഷി ചിൻപിങ്ങും ചൈനീസ് ഭരണകൂടവുമാണെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളും ആരോപിക്കുന്നു.

English Summary: Chinese Tycoon Who Criticized Xi’s Response to Coronavirus Has Vanished