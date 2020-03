തിരുവനന്തപുരം∙ വിദേശികള്‍ക്കും വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍ക്കും കര്‍ശന മുന്നറിയിപ്പുമായി പൊലീസും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ ഭരണകൂടവും. 28 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് നിര്‍ദേശം. സമീപത്തെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രത്തിലെ ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പരുകളായ 1077, 1056 എന്നീ നമ്പരുകളിലോ വിളിച്ച് യാത്രാവിവരം ധരിപ്പിക്കണം.

നിര്‍ദേശം പാലിക്കാത്തവര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. വിദേശത്ത് നിന്നെത്തുന്നവര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദേശങ്ങളോട് സഹകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കര്‍ശന നടപടി.



കോവിഡ് 19ന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരള ഹൈക്കോടതിയിലും കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏർപ്പെടുത്തി. അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള കേസുകളും ഹര്‍ജികളും മാത്രമേ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുകയുള്ളൂ. മീഡിയേഷനുകളും അദാലത്തുകളും താല്‍ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തി വയ്ക്കും. സന്ദര്‍ശകര്‍ക്കും നിയന്ത്രണമുണ്ടാകും.

