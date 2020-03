ന്യൂഡൽഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ. ഡല്‍ഹിയില്‍ അൻപതിൽ കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ ഒത്തുകൂടുന്നതിന് നിരോധനമേര്‍പ്പെടുത്തി. ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ നിശാ ക്ലബ്ബുകൾ, സ്പാ, ജിം എന്നിവ മാർച്ച് 31 വരെ അടച്ചിടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു. വിവാഹവും മറ്റ് ആഘോഷങ്ങളും തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാനും നിർദേശം നൽകി. ഷഹീന്‍ബാഗ് സമരത്തിനും നിരോധനം ബാധകമാകും.

‘50 ആളുകളിൽ കൂടുതൽ ഒത്തുചേരുന്ന മത–സാമൂഹിക–സാംസ്കാരിക–രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ എല്ലാത്തിനും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഈ നിരോധനം വിഹാഹാഘോഷങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല. ആളുകളോട് അത്തരം ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒഴിവാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.’–കേജ്‌രിവാൾ പറഞ്ഞു.



രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ എല്ലാ ഓട്ടോറിക്ഷകളും ടാക്സികളും സൗജന്യമായി അണുവിമുക്തമാക്കും. മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിൽ യാത്രക്കാരെ തെർമൽ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വിധേയരാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും സർക്കാർ പരിശോധിക്കും. ആളുകൾക്ക് പണം അടച്ച് ക്വാറന്റീനിൽ കഴിയാനുള്ള മൂന്ന് ഹോട്ടലുകളും ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും കേജ്‌രിവാൾ അറിയിച്ചു.



സുപ്രീം കോടതിയിലും പാര്‍ലമെന്റിലും തെര്‍മല്‍ പരിശോധന ഏര്‍പ്പെടുത്തി. സുപ്രീംകോടതി വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി കേസുകൾ പരിഗണിക്കാന്‍ ആലോചനയുണ്ട്. ജയിലുകളിലെയും ജുവനൈല്‍ ഹോമുകളിലെയും ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ജയില്‍ ഡിജിമാര്‍ക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാര്‍ക്കും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു.



സ്കൂളുകളും കോളജുകളും സിനിമാശാലകളും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ അടച്ചിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിലവിൽ ഏഴ് കോവിഡ് ബാധിതരാണ് ചികിൽസയിലുള്ളത്. രോഗബാധിതനായ ഒരാൾ മരിച്ചിരുന്നു, രണ്ടു പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി.

