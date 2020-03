‘ഈ ചെയിൻ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും’; പിന്തുണയുമായി താരങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് വ്യാപനം തട‍യാൻ ആരംഭിച്ച ‘ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ’ പ്രചാരണത്തിനു പിന്തുണയുമായി ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾ. ജയസൂര്യ, മഞ്ജു വാര്യർ അടക്കമുള്ള താരങ്ങളാണ് പിന്തുണയുമായി ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജുകളിലൂടെ രംഗത്തുവന്നത്. രോഗ പ്രതിരോധനത്തിനായി എല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അതിലൂടെ കൊറോണ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാകുമെന്നുമാണ് ജയസൂര്യ ഫെയ്സ്ബുക്ക് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത്.

‘വുഹാനിൽ ഉടലെടുത്ത കൊറോണ വൈറസ് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ചെയിൻ പോലെ പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ചെയിൻ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, സാധിക്കണം’, മഞ്ജു വാര്യർ വിഡിയോയലൂടെ പറയുന്നു. ശുചിത്വം പാലിച്ച് എല്ലാവരും വൈറസ് വ്യാപനം തടയണമെന്നും ബ്രേക്ക് ദി ചെയിനിന് പിന്തുണ അറിയിച്ച് മഞ്ജു പറഞ്ഞു.



കോവിഡ് വ്യാപനം തട‍യാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കമിട്ട ‘ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ’ പ്രചാരണത്തിന്റെ നൽകുന്ന നിർദേശങ്ങൾ



∙ ഹസ്തദാനം പോലെ സ്പർശനത്തോടു കൂടിയുള്ള ആശംസകൾ ഒഴിവാക്കുക.



∙ മുഖം, മൂക്ക്, കണ്ണുകൾ എന്നിവ സ്പർശിക്കാതിരിക്കുക.

∙ തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും വായും മൂക്കും തൂവാല കൊണ്ട് മൂടണം.

∙ ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെളളവും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക.

∙ ഓഫിസുകളിലും ബാങ്കുകളിലും ജീവനക്കാരും ജനങ്ങളും പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് കൈകൾ കഴുകാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കുക.

∙ റസിഡൻസ് അസോസിയേഷനുകളും ഫ്ലാറ്റുകളും ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ കിയോസ്‌കുകൾ സ്ഥാപിക്കണം. പ്രധാന ഓഫിസുകളുടെ കവാടത്തോടു ചേർന്നും ഇവ സ്ഥാപിക്കണം.

∙ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ, ചന്ത തുടങ്ങിയ പൊതു ഇടങ്ങളിൽ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകണം.

∙ യുവജന സംഘടനകൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവ പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം.

English Summary : Film stars in support to break the chain campaign