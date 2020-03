മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് രാജ്യസഭയിലേക്ക്; രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശുപാർശ

ന്യൂഡൽഹി ∙ സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് രാജ്യസഭയിലേക്ക്. രാഷ്ട്രപതി റാംനാഥ് കോവിന്ദാണ് ഗൊഗോയിയെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 17നാണ് ഗൊഗോയ് വിരമിച്ചത്.

അയോധ്യ ഭൂമിതർക്ക കേസിലടക്കം വിധി പറഞ്ഞ ശേഷവും ശബരിമല, ദാവൂദി ബോറ, മുസ്‌ലിം, പാഴ്സി സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളുടെയെല്ലാം ഭരണപരമായ തീരുമാനം പിൻഗാമിക്കായി നീക്കിവച്ചുമാണു ഗൊഗോയ്‌ പടിയിറങ്ങിയത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസായിരുന്ന ദീപക് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച നാല് ജഡ്ജിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ഗൊഗോയ്ക്കും പക്ഷേ, വിവാദങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായില്ല.

തന്റെ ഓഫിസ് ജീവനക്കാരിയിൽ നിന്നു ലൈംഗികാരോപണം ഗൊഗോയ്ക്കു നേരെ ഉയർന്നു. ആഭ്യന്തര അച്ചടക്ക സമിതി ഗൊഗോയിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയെങ്കിലും ജീവനക്കാരിയുടെ പരാതി നിലനിൽക്കുകയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുൻ ജൂനിയർ കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റായിരുന്നു പരാതിക്കാരി. ഗൊഗോയ് വിരമിച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇവരെ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

1978ൽ അഭിഭാഷകനായ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് 2001 ഫെബ്രുവരി 28നു ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജിയായി. 2011ൽ പഞ്ചാബ്–ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി. 2012 ഏപ്രിൽ 23നു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ‌ നിന്ന് ആദ്യമായി സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പദവിയിലെത്തുന്ന ആളാണ്.



English Summary: Former Chief Justice Ranjan Gogoi nominated to Rajya Sabha by President Kovind