കോവിഡ് പേടി: ഡോക്ടറേയും ഭാര്യയേയും പൂട്ടിയിട്ടു; ‘കൊറോണ’ എന്ന് ബോർഡ്, അറസ്റ്റ്

തൃശൂർ ∙ കോവിഡ് ബാധയുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് ഡോക്ടറെയും ഭാര്യയെയും ഫ്ലാറ്റിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ട റസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ അറസ്റ്റിൽ. തൃശൂർ മുണ്ടുപാലത്താണ് സംഭവം. ഭാരവാഹികൾ ഫ്ലാറ്റിന്റെ വാതിലിൽ കൊറോണയെന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവര്‍ സൗദി സന്ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞെത്തിയവരാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നടപടി.

ഡോക്ടർ ഫോണിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചതനുസരിച്ച് ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് എത്തിയാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഡോക്ടർക്കോ ഭാര്യയ്ക്കോ കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് പൊലീസിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വിവരം.



