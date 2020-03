'ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിവരണം..'; െഎഎസിൽ ചേർന്ന മലയാളി യുവതി: വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ച്, ഐഎസില്‍ ചേര്‍ന്ന മലയാളി യുവതികളുടെ വിഡിയോ സന്ദേശം. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ നിമിഷ ഫാത്തിമയും സോണിയ സെബാസ്റ്റ്യനുമാണ് വിഡിയോയില്‍ പ്രതൃക്ഷപ്പെടുന്നത്. ജയിലില്‍ അടയ്ക്കില്ലെങ്കില്‍ അമ്മയെ കാണാന്‍ വരാന്‍ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നും ഭര്‍ത്താവ് കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും നിമിഷ പറയുന്നു.

മുസ്‌ലിമായി ജീവിക്കാനാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ വന്നത്. അതിന് കഴിയാത്തതിനാലാണ് മടങ്ങിവരവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നാലു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം മകളുടെ വിഡിയോ കോള്‍ കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും നിമിഷ ഫാത്തിമയുടെ അമ്മ ബിന്ദു പറഞ്ഞു.

