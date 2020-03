രജിത് കുമാർ ഒളിവിൽ; വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം ഒരുക്കിയ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ ചാനൽ പരിപാടിയിൽ നിന്നു പുറത്തായ മത്സരാർഥിക്ക് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടു പേർ അറസ്റ്റിൽ. പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അഫ്സൽ, നിബാസ് എന്നിവരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതായി മന്ത്രി വി.എസ്.സുനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി രജിത് കുമാർ ഒളിവിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തവരെ പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യം മുഴുവനും കോവിഡിനെതിരായ സൈന്യം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ചിലർ ഇത്തരം കോമാളിത്തരം കാണിക്കുന്നത് അപഹാസ്യമാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായ വിവാഹങ്ങൾ പോലും വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം പേക്കൂത്തുകൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഇവർ പത്തു മിനിറ്റുകൊണ്ടാണ് ഒരുമിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പുറത്താക്കാൻ ശ്രമവും നടത്തിയിരുന്നു. അത് ലംഘിച്ച് അവർ വേറെ വഴിയായി കടന്നു വരികയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ സിയാലിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. ഇക്കാര്യം സിയാൽ എംഡിയെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇത്ര അധികം വാഹനങ്ങൾ അകത്തു കടന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സർക്കാർ പരിശോധിക്കും. പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസെടുക്കുന്നവർ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. നല്ല മനസുള്ളവർക്ക് കൊറോണ വരില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണവും അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും.

കളമശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഡോക്ടർമാർ പത്തു ദിവസമായി ഹോം ക്വാറന്റീനിലാണ്. അത് ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും അറിയുന്നത് എന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികളുടെ പരീക്ഷ നടത്തിപ്പു സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശം സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനു വിരുദ്ധമായി ഒന്നും സർക്കാർ അനുവദിക്കില്ല. ഓൺലൈൻ വഴി വീട്ടിലിരുത്തി പരീക്ഷ നടത്തുന്നതിനു തടസമില്ല. ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

