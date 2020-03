ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തിയ കോവിഡ് കണ്ടെത്തി; പത്തനംതിട്ടയുടെ അഭിമാനമായി ഡോ. ആനന്ദ്

പത്തനംതിട്ട ∙ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരണത്തിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ച റാന്നി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ശ്വാസകോശ രോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. എസ്.ആനന്ദിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്. കോവിഡ് രോഗബാധിതരെ പരിശോധിച്ചതിനാൽ മുൻകരുതലായി വീട്ടിൽ ഐസലേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനാഫലം ഇന്നലെയാണു വന്നത്. ജില്ലയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് 19 ബാധിച്ച റാന്നി ഐത്തല സ്വദേശികൾ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഒപി വിഭാഗത്തിൽ ആനന്ദിനെയാണു കണ്ടത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ട് കോവിഡാകാമെന്ന സംശയം ഉന്നയിച്ചത് ആനന്ദാണ്.

സഹോദരൻ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയതായും അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആനന്ദ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ. എം.എം.ശംഭുവിനെ വിവരമറിയിച്ചു. മുഖാവരണവും കയ്യുറയും ധരിച്ചാണ് പിന്നീട് പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഡോ. ശം‌ഭുവാണ് മക്കപ്പുഴ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരെയും ഡിഎംഒയെയും വിവരം അറിയിച്ചത്. അവരാണ് ഐത്തലയിലെ വീട്ടിൽ എത്തി ഇറ്റലിയിൽനിന്നു വന്നവർ ഉൾപ്പെടെ 5 പേരെയും പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ ഐസലേഷൻ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഡോ. ആനന്ദ് നിരീക്ഷണം നടത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രോഗം നിർണയം വൈകുകയും വ്യാപനം വർധിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.



ഡോ. എം.എം.ശംഭു

മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജയും രാജു എബ്രഹാം എംഎൽഎയും ഡോ. ആനന്ദിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചു. ഇതിനു പുറമേ നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ്. ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. ഇന്നലെ ഡിഎംഒയും കലക്ടറുമാണ് വിളിച്ചു പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് അറിയിച്ചത്. സംശയം തോന്നിയപ്പോഴേ പ്രതിരോധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു മുഖാവരണം ധരിക്കുകയും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുകയും ചെയ്തതു രക്ഷയായതായി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.

ഡോ. ആനന്ദുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയവർക്കും പരിശോധനാ ഫലം ആശ്വാസമായി. തിരുവല്ല താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് സമീപം അമ്പലത്തിങ്കൽ സോമശേഖരൻ നായർ– ഉമാദേവി ദമ്പതികളുടെ 3 മക്കളിൽ ഇളയ ആളാണ് ആനന്ദ്. വൈക്കം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോ. ഗീതുവാണ് ഭാര്യ. മകൻ: മാധവ്.



English Summary: Dr Anand, who first detected Covid positive case in Pathanamthitta, tested negative