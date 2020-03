തിരുവനന്തപുരം∙ വർക്കലയിലെ റിസോർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതനായ ഇറ്റലി സ്വദേശി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിൽ നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഡാൻസ് കളിച്ചുവെന്ന പേരിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിലുള്ളത് ഫ്രഞ്ച് പൗരൻ. അയ്മർ ലോയിക് എന്ന ഫ്രഞ്ച് പൗരന് കൊറോണയില്ലെന്നും മാർച്ച് 6ന് തന്നെ അദ്ദേഹം കേരളം വിട്ടിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിച്ച കൊല്ലം അഷ്ടമുടി സരോവരം ആയുർവേദിക് ഹെൽത്ത് സെന്ററിന്റെ ഉടമയായ ഡോ.എം.കിരൺ രംഗത്തുവന്നു.



ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ മാർച്ച് 3 വരെ പിടലി വേദനയ്ക്കു ചികിത്സ തേടിയാണ് കോളജ് പ്രഫസറായ അയ്മറും ഭാര്യയും എത്തിയത്. 29ന് സരോവരത്തിനു സമീപത്തെ തൃക്കരുവ ശ്രീഭദ്രകാളീ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന കുംഭഭരണി ഉത്സവത്തിലാണിയാൾ പങ്കെടുത്തത്. അന്നെടുത്ത വീഡിയോയാണ് വർക്കലയിലെ ഇറ്റാലിയൻ പൗരൻ പാരിപ്പള്ളി കൊടിമൂട്ടിൽ ക്ഷേത്രം, തൃക്കടവൂർ ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പടെയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ നാട്ടുകാർക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്യുന്നു എന്ന മട്ടിൽ പ്രചരിച്ചത്.‌ തൃക്കടവൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം നടന്നതാകട്ടെ മാർച്ച് അഞ്ചിനും.



അന്ന് അയ്മർ കൊച്ചിയിലായിരുന്നു. വർക്കലയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇറ്റാലിയൻ സ്വദേശി 11ന് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയതായാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫ്ലോ ചാർട്ടിലുള്ളത്. ആശങ്കയെത്തുടർന്ന് തൃക്കരുവ ക്ഷേത്രത്തിൽ അന്നൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പലരും ഹോം ഐസലേഷന് പോകുകയും ചെയ്തു. 4ന് ഇയാൾ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലേക്കു പോവുകയും 6ന് പുലർച്ചെ തിരികെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു. 11 വരെയായിരുന്നു വീസ കാലാവധി.



വിഡിയോ വൈറലായതിനെത്തുടർന്ന് കിരൺ അയ്മറിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സുഖവിവരം തിരക്കി. പൂർണ ആരോഗ്യവാനാണെന്ന് അയ്മർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്റെ ഡാൻസിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന വിവാദം ഇതുവരെ അയ്മർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അടുത്ത വർഷം 14 ദിവസത്തേക്കു കൂടി ആയുർവേദ ചികിത്സ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അയ്മർ പോയത്. ആദ്യമായാണ് അയ്മർ കേരളത്തിലെത്തുന്നത്.



