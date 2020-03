പീഡനം നടക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് നിർഭയ കേസ് പ്രതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ നിർഭയ കേസിന് ആസ്പദമായ പീഡനം നടക്കുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നു കാട്ടി പ്രതി മുകേഷ് സിങ് നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിധി പറയാൻ മാറ്റിവച്ചു. അഡീഷനൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ധർമേന്ദ്ര റാണയാണ് ഹർജിയിൽ വിധി പറയാൻ മാറ്റിവച്ചത്.

പീഡനം നടന്ന ഡിസംബർ 16ന് ഡൽഹിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് മുകേഷ് സിങ് ഹർജി നൽകിയത്. ഡൽഹിയിൽ ഇല്ലായിരുന്ന തന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റു ചെയ്ത് ഡിസംബർ 17ന് ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നുവെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. തിഹാർ ജയിലിൽ ദേഹോപദ്രവം ഏൽക്കേണ്ടിവന്നെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. മുകേഷ് സിങ്ങിന്റെ ഹർജി ബാലിശമാണെന്നും വധശിക്ഷ വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രമാണെന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു.

ദയാഹർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ നിയമവഴികളും അടഞ്ഞതോടെ, വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, നിർഭയ കേസിലെ 3 പ്രതികളായ അക്ഷയ് കുമാർ സിങ്, പവൻ ഗുപ്ത, വിനയ് ശർമ എന്നിവർ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു.

മുകേഷ് സിങ് (32), അക്ഷയ് കുമാർ സിങ് (31), വിനയ് ശർമ (26), പവൻ ഗുപ്ത (25) എന്നീ 4 പ്ര‌തികളുടെയും വധശിക്ഷ 20നു രാവിലെ 5.30നു നടപ്പാക്കണമെന്നാണു പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയുടെ വാറന്റ്. ശിക്ഷ 20നു നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് തിഹാർ അധികൃതർ. ആരാച്ചാർ മീററ്റ് സ്വദേശി പവൻ ജല്ലാദിനോട് ഇന്നു ഹാജരാകാനാണ് നിർദേശം.

