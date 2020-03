തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് 19 ഭീതിയും ജാഗ്രതയും തുടരുന്നതിനിടെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി. കെഎസ്‍ഡിപി ഡയറക്ടര്‍ എം.ജി.രാജമാണിക്യം ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ക്കാണ് വിദേശയാത്രയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലണ്ടനിലേക്കാണ് രാജമാണിക്യം പോകുന്നത്. ഏപ്രില്‍ നാല് മുതല്‍ 18 വരെയാണ് യാത്ര.

ലേബര്‍ അഡീഷനല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സത്യജിത് രാജന് തായ്‍ലന്‍ഡിലേക്ക് പോകാനാണ് അനുമതി. ഒമ്പത് ദിവസത്തേക്കാണ് യാത്ര. ജലനിധി എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഡയറക്ടർ ജോഷി നിർമ്മയി ശശാങ്ക് റഷ്യയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാണ് യാത്ര

എല്ലാവരുടെയും യാത്രകള്‍ സ്വകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടിയാണ്. തായ്‌ലൻഡിലേക്കും റഷ്യയിലേക്കും യാത്രാവിലക്കുള്ളപ്പോഴാണ് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർക്കാർ യാത്രാനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: kerala IAS officers got permission for go to abroad amid corona caution