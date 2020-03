തിരുവനന്തപുരം ∙ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച നിര്‍ണായകമെന്ന വിലയിരുത്തലില്‍ അതീവ ജാഗ്രതയോടെ സംസ്ഥാനം. ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയുന്നവരെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്രയില്‍ രോഗം ബാധിച്ച ഡോക്ടറുമായും ഇറ്റാലിയന്‍ പൗരനുമായും സമ്പര്‍ക്കത്തിലായവരുടെ അവസാന പട്ടിക തയാറാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

ശ്രീചിത്രയ്ക്ക് തൊട്ടു ചേര്‍ന്നുള്ള ആര്‍സിസിയും കനത്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. ചൊവ്വ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലെ കമ്യൂണിറ്റി ഒാങ്കോളജി ഒപി അനിശ്ചിതകാലത്തേയ്ക്കു നിര്‍ത്തിവച്ചു. സന്ദര്‍ശക നിയന്ത്രണവും ഏര്‍പ്പെടുത്തി. രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന 24 പേരുടേയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്. നിലവില്‍ വിദേശരാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് തിരികെയെത്തിയവര്‍ക്കും അവരുമായി അടുത്തിടപഴകിയവര്‍ക്കും മാത്രമാണ് രോഗബാധയുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അവരില്‍ നിന്ന് സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേയ്ക്കു കടക്കുകയാണങ്കില്‍ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിലുണ്ടാകും.

അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ആശങ്ക ഒഴിവായിട്ടില്ലെന്നും കടുത്ത ജാഗ്രത വേണമെന്നും രണ്ടാംഘട്ടത്തില്‍ രോഗം ആദ്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത പത്തനംതിട്ട ഡിഎംഒ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. പത്തനംതിട്ടയില്‍‌ ഡോക്ടര്‍ അടക്കം രണ്ടുപേര്‍ രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലായി. ഡോക്ടര്‍ക്ക് രോഗബാധിതരുമായി സമ്പര്‍ക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു. ക്വാറന്റീന്‍ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തുപോകുന്നവര്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളോട് ഇടപഴകരുത്.

രോഗലക്ഷണം കണ്ടാലുടന്‍ ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിര്‍ദേശം. എട്ടു ജില്ലകളിലായി ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന രണ്ടു വിദേശ പൗരന്മാരക്കം 24 പേരും സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുത്ത് ഡോക്ടറുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തിലായ 43 ഡോക്ടര്‍മാരടക്കം 279 പേരുടെ സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടിക തയാറിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇറ്റാലിയന്‍ പൗരന്റെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടിക തയാറാക്കല്‍ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുകയാണ്.

English Summary: Next two weeks are crucial; State in extreme caution