ഗ്രഹ–ചന്ദ്ര സംഗമത്തിന്റെ പുലരി; രസക്കാഴ്ച ഒരുക്കി തെക്കുകിഴക്കൻ മാനം

പത്തനംതിട്ട ∙ ഇനിയുള്ള ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ പുലർകാലത്തെ തെക്കുകിഴക്കൻ മാനം രസകരമായ ഗ്രഹ– ചന്ദ്ര സംഗമം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാകും. ഗ്രഹരാജാവായ വ്യാഴവും (Jupiter) ചെമ്പൻ ഗ്രഹമായ ചൊവ്വയും (Mars) വലയ ഗ്രഹമായ ശനിയും (Saturn) ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതു കാണാം. സംഗമ വേദിയുടെ അൽപം താഴെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമായ ബുധനെയും (mercury) കാണാം.

ശുക്രനൊഴികെ വെറും കണ്ണുകൊണ്ടു കാണാവുന്ന എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും ചന്ദ്രക്കലയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കാണാവുന്ന ഒരു സുവർണാവസരമാണിത്. തിങ്കളും ചൊവ്വയും ബുധനും വ്യാഴവും ശനിയും (വെള്ളി അഥവാ ശുക്രനൊഴികെ) ഈ സമയം തെക്കുകിഴക്കൻ മാനത്തുണ്ടാകും എന്നു പറയാം. 19ന് വ്യാഴവും ചൊവ്വയും ഒരു ജോഡിയും ശനിയും ചന്ദ്രനും വേറൊരു ജോഡിയുമായി കാണപ്പെടും. ഇതിൽ വ്യാഴവും ചൊവ്വയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം സമീപകാലത്തെ റെക്കോർഡ്.

ബുധഗ്രഹത്തെ ഈ സീസണിൽ കിഴക്കൻ മാനത്ത് ഏറ്റവും ഉയരെ കാണപ്പെടും. ഗ്രഹസംഗമം എന്നാൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച മാത്രമാണ്. യഥാർഥത്തിൽ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കോടിക്കണക്കിന് കിലോ മീറ്റർ അകലമുണ്ട്. ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ചന്ദ്രക്കലയുടെ സമീപം ഇത്ര അടുത്തായി കാണപ്പെടുക അപൂർവമാണ്. എന്നാൽ വ്യാഴവും ചൊവ്വയും 2022 മേയ് 29ന് ഇതുപോലെ അടുത്തു വരുമെന്നു വാനനിരീക്ഷകനായ സുരേന്ദ്രൻ പുന്നശേരി അറിയിച്ചു. ഫോൺ: 9947473909.

English Summary: Planets and Moon Meet up in Sky