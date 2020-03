പഞ്ചാബിലെ മലയാളി വിദ്യാർഥികൾക്ക് നാട്ടിലെത്താനായി സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയെ തുടര്‍ന്ന് അടച്ചിട്ട പഞ്ചാബ് കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയിലെ മലയാളികളായ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ യാത്രാ പ്രശ്‌നത്തിനു പരിഹാരമായി പി.കെ. കൃഷ്ണദാസിന്റെ ഇടപെടല്‍. 130ലേറെ വിദ്യാർഥികളാണു കോളജ് അടച്ചതോടെ നാട്ടിലേക്കു വരാനാകാതെ ദുരിതത്തിലായത്. വിദ്യാർഥികളും രക്ഷിതാക്കളും വിവരം റയില്‍വേ പാസ്സഞ്ചര്‍ അമനിറ്റീസ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാനായ കൃഷ്ണദാസിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹം റയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലുമായും കോച്ചിങ് എക്‌സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായും ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടു വിവരം ധരിപ്പിച്ചു. വിദ്യാർഥികള്‍ക്കായി പ്രത്യേക സ്ലീപ്പര്‍ കോച്ചുകള്‍ അനുവദിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിഎസി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പീയൂഷ് ഗോയലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ട മന്ത്രി ഉടന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. വിദ്യാർഥികള്‍ക്ക് നാട്ടിലെത്താനായി രണ്ട് സ്ലീപ്പര്‍ കോച്ചുകള്‍ കേരള സമ്പര്‍ക്രാന്തി എക്‌സ്പ്രസ്സില്‍ അനുവദിച്ചു. വിവരം കൃഷ്ണദാസിനെ മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Sleeper coaches allowed in Kerala Sambarkranti Express for Malayali students stranded in Punjab