‘കൂട്ടം കൂടുന്നത് കുറയ്ക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ യുഎസിന് ഇറ്റലിയുടെ അവസ്ഥയാകും’

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നതും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അധികം സമയം ചെലവിടുന്നതും ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ യുഎസിലെ കോവിഡ് ബാധ അതീവ ഗുരുതരമാകുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവത്തിൽ കാണണം. ഇല്ലെങ്കിൽ യുഎസിന് ഇറ്റലിയുടെ അവസ്ഥ വരുമെന്നാണു നിരീക്ഷണം. ഇറ്റലിയിൽ നിലവിൽ 24,747 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആകെ 1809 മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

‘ഇറ്റലിയിൽ രണ്ടാഴ്ച മുൻപുണ്ടായ കോവിഡ് കേസുകളുടെ അതേ എണ്ണമാണു യുഎസിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത്. എന്തു വേണമെന്ന് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാം’ – യുഎസ് സർജൻ ജനറൽ ഡോ. ജെറോം ആഡംസ് പറഞ്ഞു. ഒന്നുകിൽ സാമൂഹിക അകലം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതിൽനിന്നു വിട്ടുനിൽക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണപോലെ മുന്നോട്ടുപോയി ഇറ്റലിക്കാർക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കട്ടേയെന്നു വയ്ക്കാം’ – അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യുഎസിലെ കോവിഡ് കേസുകളുടെയും മരണങ്ങളുടെയും എണ്ണം ഈ ആഴ്ചയിൽ വളരെ വർധിച്ചിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടു വരെ 3,349 കേസുകളാണ് യുഎസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 1000 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു; ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ 20 മരണങ്ങളും.

