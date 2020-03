പത്തനംതിട്ടയില്‍ ഡോക്ടര്‍ അടക്കം 2 പേര്‍ നിരീക്ഷണത്തിൽ; രണ്ടാഴ്ച നിർണായകം

പത്തനംതിട്ട ∙ ജില്ലയിൽ‌ ഡോക്ടര്‍ അടക്കം രണ്ടുപേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍. ഡോക്ടര്‍ക്ക് രോഗബാധിതരുമായി സമ്പര്‍ക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കലക്ടർ പി.ബി നൂഹ് പറഞ്ഞു‍. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ കരുതല്‍ തുടരണമെന്നും ഇനിയുള്ള രണ്ടാഴ്ച നിര്‍ണായകമാണെന്നും ഡിഎംഒ എ.എല്‍.ഷീജ അറിയിച്ചു. വിദേശത്തു നിന്നെത്തി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ചിലരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

14 ദിവസം ക്വാറന്റീന്‍ കഴിഞ്ഞവര്‍ കൂടുതല്‍ ആളുകളോട് ഇടപഴകരുത്. കലബുറഗിയില്‍ നിന്നെത്തുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളോട് അടൂര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇവരുടെ ആരോഗ്യനില പരിശോധിച്ച ശേഷം വീടുകളില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുമെന്നും ഡിഎംഒ പറഞ്ഞു.

ഇറ്റലിയിൽ നിന്നെത്തി പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന പന്തളം സ്വദേശിയുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റിവാണ്. പ്രകടമായ രോഗലക്ഷണം കണ്ടതിനെതുടർന്നാണ് യുവാവിനെ ഐസലേഷൻ വാർഡിലാക്കിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയാലും ഇദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തില്ല. തുടർ പരിശോധന നടത്തും.

ഇതുവരെ പത്തനംതിട്ടയിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒമ്പത് പേരുടെ മൂന്നുവട്ട പരിശോധനാഫലവും പോസിറ്റീവ് ആയി തുടരുകയാണ്. ആശുപത്രികളിലായി 29 പേരാണ് ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 12 പേരുടെ ഫലം വരാനുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് തിങ്കളാഴ്ച കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മൂന്നുപേരുടെ സമ്പര്‍ക്ക പട്ടിക തയറാക്കുകയാണ്. മലപ്പുറത്ത് രോഗബാധിതരായ സ്ത്രീകള്‍ ഉംറ കഴിഞ്ഞെത്തിയവരാണ്. ഇവരുമായി വിമാനത്തിലും നാട്ടിലും സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായവരെ കണ്ടെത്താന്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യവകുപ്പും ശ്രമം തുടരുകയാണ്.

ദുബായില്‍ നിന്ന് മംഗളൂരു വഴി എത്തിയ കാസര്‍കോട് സ്വദേശിയുടെയും സഞ്ചാരപാത അടക്കം ഇന്നു പുറത്തുവിടും. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച 24 പേരുടെയും നില തൃപ്തികരമാണ്. 12,470 പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുളളത്. ആള്‍ക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരാധനാലയങ്ങളിലും നടപ്പാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.



