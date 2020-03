കേന്ദ്ര സർക്കാർ യുവാക്കളെ വഞ്ചിക്കുന്നു; റെയിൽവേ ഒഴിവുകൾ നികത്തണം: ബിനോയ് വിശ്വം

ഡൽഹി ∙ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ദാതാവായ റെയിൽവേയിലെ 3 ലക്ഷത്തിൽപരം ഒഴിവുകൾ ഉടൻ നികത്തണമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിവർഷം 2 കോടി തൊഴിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ബിജെപി സർക്കാർ യുവാക്കളെയും റെയിൽവെയെയും വഞ്ചിക്കയാണെന്ന് റെയിൽവേയെക്കുറിച്ച് നടന്ന ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരളത്തിന് പുതിയ തീവണ്ടികൾ അനുവദിക്കാത്തത് വിവേചനമാണ്. കേരളത്തിലോടുന്ന ബോഗികളുടെ ദുരവസ്ഥ കാണാൻ ഒരു സംഘത്തെ അയക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ദേശസ്നേഹം പറയുന്ന ബിജെപി റെയിൽവെ വിറ്റുതുലക്കുന്നത് ആരെ തുണക്കാനാണെന്ന് ബിനോയ് ചോദിച്ചു. റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണം പാവപ്പെട്ടവരെ റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് അകറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: Union Government must fill vacancies in indian railway says binoy viswam