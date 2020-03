ഡോക്ടർക്കൊപ്പം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല; മുരളീധരനെ തള്ളി ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ രോഗബാധിതനായ ഡോക്ടർക്കൊപ്പം യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ശ്രീചിത്ര അധികൃതർ. രോഗബാധിതനായ ഡോക്ടർ 11 മുതൽ ക്വാറന്റീനിലാണ്. 13ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് മെഡിക്കൽ കോളജിലേയ്ക്കു മാറ്റി. 14നാണ് മുരളീധരൻ യോഗത്തിനെത്തിയത്.

രോഗബാധിതനുമായി സമ്പർക്കത്തിലായെന്നു സംശയിക്കുകയും നിരീക്ഷണത്തിലാവുകയും ചെയ്ത 73 പേരിലാരും യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ആശുപ്രതി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇന്നു രാവിലെ മുതലാണ് വി. മുരളീധരന്‍ സ്വയം ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച ഡോക്ടര്‍ക്കൊപ്പം ശ്രീചിത്രയിലെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നു നടപടി എന്നാണ് വിശദീകരണം. ഡല്‍ഹിയിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലാണു ക്വാറന്റീന്‍. മന്ത്രിക്കു രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ല.

സ്പെയിനിൽ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിയ ഡോക്ടർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിനെത്തുടർന്നു ഡോക്ടറുമായി നേരിട്ടിടപെട്ട 43 ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ 76 പേരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ശ്രീചിത്രയിൽ ആകെ 80 ഡോക്ടർമാരാണുള്ളത്. ഡോക്ടര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഇടപഴകിയത് ദുഃഖകരമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ തിങ്കളാഴ്ച വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

