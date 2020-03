കോവിഡിനെ പൂട്ടാൻ ബെംഗളൂരുവിൽ ‘ഹോം’ വർക്കിൽ ടെക്കികൾ; തിരിച്ചടി ‘പവർ’കട്ട്

‘മഹാമാരി’യെന്ന വലിയ പേരിട്ടുവിളിച്ച് കോവിഡ്–19 പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പോലും കച്ചമുറുക്കിയ കാലത്ത് ‘ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺ വാലി’യെന്നു പേരുകേട്ട ബെംഗളൂരുവിലെ ടെക്കികൾ ‘ഹോം’വർക്കിലൂടെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു കോട്ടതീർക്കുന്നു. ക്ലയന്റ് ഡിസ്കഷൻ, മീറ്റിങ്, പ്രസന്റേഷൻ, ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ എല്ലാം വീട്ടകങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ രീതിയിലേക്ക് നഗരത്തിലെ മിക്ക കമ്പനികളിലെയും ജീവനക്കാർ കൂടുമാറിക്കഴിഞ്ഞു.

കോവിഡ് വ്യാപനഭീതിയിൽ പല വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായതോടെ കുട്ടികളുള്ളവർ ‘വർക്ക് ലൈഫ്’ ബാലൻസിങ് തിരക്കിലാണ്. ഡെയ്‌ലി സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങുകൾ വരെ ‘വെർച്വൽ’ മീറ്റിങ്ങുകളിലേക്ക് വഴിമാറിയതോടെ ടെലികോൺഫറൻസിങ് സങ്കേതം ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കുട്ടിക്കുറുമ്പികളുടെയും കുറുമ്പന്മാരുടെയും കടന്നുവരവ് ഒഴിവാക്കാൻ കതകടച്ചിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് പല ടെക്കി രക്ഷിതാക്കളും.

കോവിഡ് പടരുന്നതിനാൽ ജനം യാത്ര കുറച്ചതോടെ തിരക്കൊഴിഞ്ഞ മജസ്റ്റിക് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡ്.

‘ഹോം’വർക്കിലെ ‘പവർക്കട്ട്’

ബെംഗളൂരുവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റും മടങ്ങിയെത്തിയ ടെക്കികളായതാണ് ‘വർക് ഫ്രം ഹോം’ രീതിയിലേക്ക് കളംമാറി ജീവനക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കമ്പനികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ നഗരപ്രാന്തങ്ങളിലും മറ്റും താമസിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ വിരുന്നെത്തുന്ന പവർക്കട്ടുകളാണ് ‘ഹോം’വർക്കിന് പ്രതിബന്ധം. ബോസുമാർ നൽകുന്ന ഡെഡ്‌ലൈനുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ പവർകട്ട് തടസമാകുന്നതായി ബാച്‌ലർ സ്റ്റേയിൽ അഭയം തേടിയ പാലക്കാട് സ്വദേശി വിശ്വം പറയുന്നു.

വീട്ടിൽ ഡെസ്ക്‌ടോപ് കംപ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും മിക്ക കമ്പനികളും നിലവില്‍ ജീവനക്കാർക്ക് ലാപ്‌ടോപുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുളളതിനാൽ വൈദ്യുതിതടസ്സം ജോലിക്ക് കാര്യമായ തടസം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് എവറി ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആർകിടെക്റ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി മിക്കി ആനന്ദ് മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

‘വർക്ക് ഫ്രം ഹോം’ എന്നൊക്കെ ലളിതമായി പറയുന്നെങ്കിലും ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്ത ബാങ്കുകളുടെയും മറ്റും ജോലികൾ ഓഫിസ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയ ഇടങ്ങളിൽ ഇത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് മിക്കിയുടെ പക്ഷം. ആനിമേഷൻ തുടങ്ങിയ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന സാങ്കേതിക സൗകര്യമുള്ള കംപ്യൂട്ടറുകൾ ആവശ്യമായതിനാൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പ്രായോഗികമാക്കാനാകില്ല. ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും പതിവുപോലെ ഓഫിസുകളിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ മനോജ് കുര്യാക്കോസ് ബെംഗളൂരുവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു.

സിലിക്കൺ നഗരത്തിലെ ‘ഡാറ്റ പ്രതിസന്ധി’

വർക്ക് ഫ്രം ഹോമുകാരുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും ഇന്റർനെറ്റിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. ഇന്റർനെറ്റ് കളിപ്പിച്ചാൽ, സ്ലോ ആയാൽ, കണക്‌ഷൻ ഫെയിലായാൽ ഫയൽ ഡെലിവറി വൈകും, ക്ലയന്റിന്റെ മെയിലുകൾ തുരുതുരാ വരാൻ തുടങ്ങും. ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനിയെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ബാക്കപ്പായി മിനിമം ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് കണക്‌ഷൻ കൂടിയുണ്ടാവും. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള കറന്റ് പോക്കും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്‌ഷൻ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ജോലിയെ ബാധിക്കുക, ബാക്കപ്പുകൾ ഇവയ്ക്ക് പരിഹാരമാണെങ്കിലും ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കണക്‌ഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ജോലിയെ മൊത്തത്തിൽ അവതാളത്തിലാക്കും. വിദേശ ക്ലയന്റുകളോട് നമ്മുടെ കണക്‌ഷൻ പ്രശ്നങ്ങളും കറന്റ് പോക്കുമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അവർക്ക് സമയത്ത് വർക്ക് തീർന്നിരിക്കണം, അതാണ് ദിവസവുമുള്ള വെല്ലുവിളി. – പറയുന്നത് ബെംഗളൂരുവിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ടെക് കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ മനോജ് കുര്യാക്കോസ്. ബാക്ക് അപ് കണക്‌ഷനും റിസോഴ്സുകളും ഉള്ളതിനാൽ ഡെഡ്‍ലൈൻ സംബന്ധിച്ച് ക്ലൈൻറ് നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ ജോലി ബാക്ക്അപ്പ് റിസോഴ്സുകൾക്കു കൈമാറും. ക്ലൈൻറുമായി വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു.

വീട് ‘പണിപ്പുര’യാക്കി നിയമ, മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും

ടെക് കമ്പനികൾ കൂടാതെ നിയമ, മാധ്യമ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി കമ്പനികളും വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. വൈറസ് വ്യാപനം ചെറുക്കുന്നതിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒരു മികച്ച തീരുമാനമാണെന്നാണ് അഭിപ്രായമെന്ന് ഇന്റർനാഷനൽ ബിസിനസ് ടൈംസ് കറസ്‍പോണ്ടന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈഷ്ണവി വൈദ്യനാഥൻ പറഞ്ഞു. വീട്ടുകാർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തനം പോലെ തിരക്കേറിയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്രദമാണെന്നാണ് വൈഷ്‌ണവിയുടെ അഭിപ്രായം.

നിയമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസെഡ്ബി ആൻഡ് പാർട്‌നേഴ്‌സിന്റെ ബെംഗളൂരു ഓഫിസ് മാർച്ച് 18 മുതൽ ഒരാഴ്ച വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലേക്ക് മാറുകയാണ്. നിയമരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബെംഗളൂരുവിലെ മറ്റൊരു സ്ഥാപനമായ ചാന്ദിയോക് ആൻഡ് മഹാജൻ മാർച്ച് 2 മുതൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പൂർണതോതിൽ വർക് ഫ്രം ഹോം നടപ്പാക്കാതെ, ജീവനക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകും വിധം ആഴ്ചയിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഇതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന കമ്പനികളുമുണ്ട്. എംബസി ടെക് വില്ലേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷവോമി ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ മൂന്നൂറോളം വരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ സിസ്കോ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇബ്രാഹിം റിയാസ് ബെംഗളൂരുവിലെ വീട്ടിൽ ഓഫിസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ.

ഒരു നല്ല ലാപ്ടോപും മികച്ച ഇന്റർനെറ്റ് കണക്‌ഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം രീതി കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ സിസ്കോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശിയുമായ ഇബ്രാഹിം റിയാസ് മനോരമ ഓൺലൈനോടു പറഞ്ഞു. രണ്ടും കമ്പനി എനിക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക യുപിഎസ് സംവിധാനവും. അതിനാൽ തന്നെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഐടി ഹബ്ബുകളിലേക്കു യാത്രക്കാരില്ല, ബിഎംടിസിക്കു നഷ്ടം 80 ലക്ഷം

ഒരു കോടിയോളം ജനസംഖ്യയുള്ള ബെംഗളൂരുവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ സിംഹഭാഗവും പുറത്തിറങ്ങാതായതോടെ നഷ്ടത്തിലായതു ബിഎംടിസിയാണ്. ഐടി ജീവനക്കാരെല്ലാം വീട്ടിലിരുന്നു ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങിയതോടെ ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റി, വൈറ്റ്‌ഫീൽഡ്, ഐടിപിഎൽ, മാറത്തഹള്ളി തുടങ്ങിയ ഐടി ഹബ്ബുകളിലേക്കുള്ള മിക്ക ബിഎംടിസി ബസുകളിലും യാത്രക്കാരില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, പ്രതിദിനം 80 ലക്ഷം രൂപ വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതായി ബിഎംടിസി അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞതോടെ ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഒഴികെയുള്ള സർവീസുകൾ 10% വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേയാണ് ദിവസേന ഒരു കോടിയോളം രൂപ വരുമാന നഷ്ടം. കർണാടക ആർടിസിയുടെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല. തിങ്കളാഴ്ച 585 സർവീസുകളാണ് കർണാടക ആർടിസി റദ്ദാക്കിയത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ വരുമാന നഷ്ടം 3.94 കോടി രൂപ.

കോവിഡ് രോഗിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചയാൾക്കും രോഗം

കോവിഡ് രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ബെംഗളൂരു കെംപെഗൗഡ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവള ടെർമിനൽ ശുചീകരിക്കുന്നു.

ലണ്ടനിൽ നിന്നെത്തിയ 32 വയസ്സുകാരനു കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ, ഒരു മരണം ഉൾപ്പെടെ കർണാടകയിലെ കോവിഡ് ബാധിതർ 8 ആയി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മൈൻഡ് ട്രീ ജീവനക്കാരനൊപ്പം ലണ്ടനിലെ ഹീത്രോയിൽ നിന്നു വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചയാൾക്കാണ് തിങ്കളാഴ്ച രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 8ന് മൈൻഡ്ട്രീ ജീവനക്കാരൻ ഇരുന്നതിന്റെ 3 സീറ്റ് പിന്നിലായിരുന്നു വിമാനത്തിൽ ഇയാളുടെ സീറ്റ്. ബെംഗളൂരുവിലെ വീട്ടിൽ നീരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന ഇയാളെ 14ന് കെസി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. 15നാണ് ബാംഗ്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആൻഡ് റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വൈറോളജി ലാബിൽ ഇയാളുടെ സ്രവ സാംപിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. ‌ഭാര്യയും വീട്ടുജോലിക്കാരിയും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

പരിശോധന, നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങളില്ല



ട്രെയിനിലും ബസിലും സ്വന്തം വാഹനങ്ങളിലുമായി ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നു നാട്ടിലേക്കു പോകുന്നവരെ അതിർത്തിയിൽ പൊലീസും ആരോഗ്യ വകുപ്പും ചേർന്നു പരിശോധിച്ചു തുടങ്ങി. ചുമയോ പനിയോ മറ്റു രോഗ ലക്ഷണങ്ങളോ ഉള്ളവർ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവർക്കു തടസ്സമില്ലാതെ നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചും യാത്ര ചെയ്യാനാകും. ട്രെയിൻ യാത്രികരെ‍ പാലക്കാട്ടാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. അവശ്യ കാര്യത്തിനല്ലാതെ നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നു കർണാടക സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിദേശത്തു നിന്നു ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങി നാട്ടിലേക്കു പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിക്കണം.

മൈസൂരുവിൽ 144



മൈസൂരു ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ 144 പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാലിൽ കൂടുതൽ പേർ കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്നതിനാണ് ഒരാഴ്ചത്തേക്കു നിരോധനമെന്നു കലക്ടർ അഭിറാം ജി.ശങ്കർ പറഞ്ഞു. മതപരമായ ഘോഷയാത്രകൾ നിരോധിച്ചെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പള്ളികളിലെയും പ്രതിദിന പൂജകൾക്കും ചടങ്ങുകളും നിരോധനമില്ല. ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 107 പേർക്കും രോഗബാധയില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആർടിസി എസി ബസിൽ കമ്പിളി പുതപ്പ് തരില്ല



കോവിഡ് പകരാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലായി കർണാടക ആർടിസി എസി ബസുകളിൽ കമ്പിളി പുതപ്പ് നൽകുന്നതു താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. അതിനാൽ, എസി ബസുകളിൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവർ പുതപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഉചിതം. തിരക്കേറിയ ദിവസങ്ങളിൽ മൾട്ടി ആക്സിൽ സ്ലീപ്പറും സ്പെഷൽ സർവീസുകളും ഉൾപ്പെടെ അൻപതോളം എസി സർവീസുകളാണ് നാട്ടിലേക്കും തിരിച്ചുമായുള്ളത്. അതേസമയം, ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ ബസുകൾ കമ്പിളി പുതപ്പ് വിതരണം നിർത്തിയിട്ടില്ല. എല്ലാ ദിവസവും പുതപ്പ് കഴുകുന്നുണ്ടെന്നും ഉപയോഗിച്ച പുതപ്പ്, വൃത്തിയാക്കാതെ മറ്റൊരാൾക്കു കൊടുക്കാറില്ലെന്നുമാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം.

നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ 31 വരെ അടച്ചിടും



കോവിഡ് രോഗഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നഗരത്തിലെ അപ്പാർട്മെന്റ് കോംപ്ലക്സുകളിലെയും ഹോട്ടലുകളിലെയും നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ 31 വരെ അടച്ചിടാൻ നിർദേശം നൽകി ബിബിഎംപി. നീന്തൽ പരിശീലനവും പൂർണമായി നിർത്താനും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

ഗ്രാമങ്ങളിൽ ലഘുലേഖകൾ മറ്റ് ഭാഷകളില്‍ നൽകിയില്ല



കോവിഡ് വൈറസിന്റെ തീവ്രത സംബന്ധിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർണാടകയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കാര്യക്ഷമമല്ലെന്ന് പരാതി. കന്നഡയിൽ മാത്രം നൽകുന്ന ലഘുലേഖകൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. തെലുങ്ക്, കൊങ്കണി, മറാത്തി, തമിഴ്, തുളു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന മേഖലയിൽ ഈ ഭാഷകളിലുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് സാധിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം പരിമിതമായ ഗ്രാമങ്ങളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണവും കാര്യമായി ഫലം ചെയ്യുന്നില്ല.

English Summary: Covid keeps Bengaluru techies on Work from home mode, special story