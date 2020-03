ന്യൂഡൽഹി ∙ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ 276 ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ. ഇറാനിലുള്ള 255 പേർക്കും, യുഎഇയിലുള്ള 12 പേർക്കും, ഇറ്റലിയിലുള്ള അഞ്ചു പേർക്കും ഹോങ്കോങ് കുവൈറ്റ്, റുവാണ്ട, ശ്രീലങ്ക എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് കൊറോണ ബാധിച്ചത്. വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി. മുരളീധരൻ ലോക്‌സഭയിൽ രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.



കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇറാനിൽ നിന്നുള്ള 53 പേർ അടങ്ങിയ നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ സംഘം തിങ്കളാഴ്ച എത്തിയിരുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇറാൻ. ഇതിനോടകം ഇറാനിൽ 700 ലധികം പേർ മരിച്ചു. 14,000 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: 255 Indians Infected With Coronavirus In Iran, 12 In UAE: Government