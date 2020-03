ആശങ്ക അകലുന്നു; ഫിലിപ്പീൻസിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ നാട്ടിലേക്ക്

കൊച്ചി ∙ കോവിഡ് ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതോടെ ക്വാലലംപൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ നാട്ടിലേക്ക്. ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന നടപടികളുടെ ഭാഗമായി എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനില വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി.

വിമാനത്താവള അധികൃതർ വാങ്ങിവച്ചിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകി. ബോർഡിങ് പാസും നൽകി. ബെംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള എയർ ഏഷ്യ വിമാനത്തിന്റെ ബോർഡിങ് പാസ് ലഭിച്ചതായി വിമാനത്താവളത്തിലുള്ള മലയാളികൾ അറിയിച്ചു. ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക വിമാന സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കർ നേരത്തെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ റദ്ദാക്കിയതോടെയാണ് മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ നൂറു കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാർ ക്വാലലംപൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചെന്നൈ, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി, കൊച്ചി തുടങ്ങിയയിടങ്ങളിലേക്കു വരേണ്ട വിമാനമാണ് റദ്ദാക്കിയത്. വൈകിട്ട് ക്വാലലംപൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചിലേയ്ക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിന് ബോർഡിങ് പാസും നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയ യാത്രക്കാരോടാണ് വിമാനം റദ്ദാക്കിയ വിവരം അധികൃതർ അറിയിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങളെല്ലാം റദ്ദാക്കിയെന്നാണ് അറിയിച്ചത്.

കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30 മുതലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഫിലിപ്പീൻസ്, മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രാവിലക്ക് ഇന്ത്യ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷേ വിലക്ക് ഒരു ദിവസം മുൻപേ നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു.

English Summary: Action taken to bring back indians stuck at kuala lumpur airport