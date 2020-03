കോവിഡ് മരണം 5 ലക്ഷം കടക്കാമെന്ന് പഠനം; കടുത്ത നടപടികളെടുത്ത് യുകെ

ലണ്ടൻ∙ ശക്തമായ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് മൂലം ബ്രിട്ടനിൽ കുറഞ്ഞത് 5 ലക്ഷം പേരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പുതിയ പഠനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തില്‍ നടപടികള്‍ കര്‍ശനമാക്കി സര്‍ക്കാര്‍. യുഎസിൽ ഈ സംഖ്യ കുറഞ്ഞത് 22 ലക്ഷം എങ്കിലും ആകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു. ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയൽ കോളജിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബയോളജി പ്രഫസർ നീൽ ഫെർഗുസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണു പഠനം നടത്തിയത്.

കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ യുകെയിൽ സാമൂഹികമായി അകലം പാലിക്കൽ (സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്) ശക്തമായി നടപ്പാക്കിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. 70നു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ ഐസലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ നിർദേശിച്ചു. നേരത്തേ രോഗമെന്ന് സംശയമുള്ളവരെ മാത്രമായിരുന്നു ഐസലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നടപ്പാക്കാൻ ആരംഭിച്ചു.

ദുഷ്കരമായ കാലഘട്ടമാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്നും പരിണിതഫലം ഗൗരവകരമാണെന്നും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കോളജിലെ ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് എപിഡെമിയോളജി വിദഗ്ധൻ ടിം കോൾബൺ പറ‍ഞ്ഞു. ഈ പഠനറിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് ബ്രിട്ടിഷ് സർക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടർനടപടികൾ എടുത്തത്.

