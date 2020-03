പുതിയതായി ആർക്കും കോവിഡില്ല; എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്ഥിതി വഷളാകാം: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് പുതിയതായി ആർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. 25,603 പേർ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. 237 പേർ ആശുപത്രികളിലും 25,366 പേർ വീടുകളിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. 57 പേരെ പുതുതായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 7861 പേരാണു പുതിയതായി നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. 4,622 പേരെ രോഗബാധയില്ലെന്നു കണ്ട് നിരീക്ഷത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

പുതിയതായി 2,550 സാംപിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്കയച്ചു. അതിൽ 2,140 സാംപിളുകൾ നെഗറ്റീവാണ്. കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൂടുതൽ ആളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സുപ്രീംകോടതി സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയത് പ്രവർത്തനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ പതിവായി നടത്തുന്ന പത്രസമ്മേളനം ഒഴിവാക്കി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നോർത്ത് സാൻവിച്ച് ബ്ലോക്കിന്റെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത്.



ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ വിപുലമാക്കും. പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒപി സമയം നീട്ടി. സെന്ററുകളിൽ പ്രാദേശികമായി ഡോക്ടർമാരെ നിയമിക്കും. എല്ലാ മത–സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മതപരമായ ചടങ്ങുകളിലും മറ്റു പരിപാടികളിലും വലിയ ആൾകൂട്ടം ഉണ്ടാകും. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പ്രയാസത്തിനിടയാക്കും. ഇന്ന് മതമേലധ്യക്ഷൻമാരുമായി നടത്തിയ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയെന്നും സർക്കാർ നിലപാടുകൾക്ക് അവർ പിന്തുണ അറിയിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച മുസ്‌ലിം പള്ളികളിലും ഞായറാഴ്ച ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകും. അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൊങ്കാലയും ഉത്സവവും നടക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കണം. ചടങ്ങുകൾ മാത്രം നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പത്തനംതിട്ടയിലെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പത്തിലധികം ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണിയാണ്. വൈറസ് ബാധ കണക്കിലെടുത്ത് ഭരണിയിൽ ജനപങ്കാളിത്തം വലിയ രീതിയിൽ കുറയ്ക്കണം. പൂർണ സഹകരണം ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

റിട്ടയർ ചെയ്ത ഡോക്ടർമാരുടെയും ആരോഗ്യമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ജീവനക്കാരുടേയും പട്ടിക ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയാറാക്കും. കല്യാണ മണ്ഡപം ബുക്ക് ചെയ്ത തുക ഉടമകൾ മടക്കി നൽകണം. ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം. വ്യാഴാഴ്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളുമായി വിഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പ്രതിപക്ഷനേതാവിനൊപ്പം സംസാരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വ്യത്യസ്ഥ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളുമായും വ്യാഴാഴ്ച സംസാരിക്കും.

നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ള ചിലർ ഇറങ്ങിപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവർ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. കടകളിലും വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. വീടുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വൻകിട കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയും. എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറിയാൽ ആളുകൾ കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. വീടുകളിൽ സാധനങ്ങൾ വിതരണം നടത്തുന്നവർ സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം. എല്ലാവരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. നിലവിൽ‌ സ്ഥിതി നിയന്ത്രണ വിധേയമാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്ഥിതി വഷളായേക്കാം. കൈവിട്ടു പോയാൽ പിടിച്ചു നിർത്താനാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English Summary : No new covid cases in Kerala, CM Pinarayi Vijayan on Press meet