കോവിഡ്‌: എല്ലാ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവധി റദ്ദാക്കി

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ വൈറസ് ബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെയും അവധി റദ്ദാക്കി. സിആർപിഎഫ്, ബിഎസ്എഫ്, സിെഎഎസ്എഫ്, െഎടിബിപി, സശസ്ത്ര സീമാ ബെൽ , എൻഎസ്ജി, അസ്സം റൈഫിൾസ് എന്നിവരോടു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സജ്ജമായിരിക്കാനും കോവിഡ് രോഗബാധയ്ക്കെതിരേ പോരാടാൻ ആസൂത്രണം നടത്താനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇന്തൊനീഷ്യയിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ നോയ്ഡ സ്വദേശിക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗർ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇയാളുടെ പരിശോധന പോസിറ്റീവ് ആയതായി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് 19 രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി.

നോയ്‍ഡയിലെ സെക്ടർ 41 ൽ താമസിക്കുന്ന ആളുടെ സ്രവങ്ങൾ നാലു ദിവസം മുൻപാണു പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. ഗ്രേറ്റർ നോയ്ഡയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിലാണ് ഇയാൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. രോഗിയുടെ വീടും ചുറ്റുപാടും അണുവിമുക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച ഫ്രാൻസിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ രണ്ട് നോയ്ഡ സ്വദേശികൾക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

കർണാടകയിൽ വൈറസ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 13 ആയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി ബി. ശ്രീരാമുലു അറിയിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ ബുധനാഴ്ച രണ്ട് പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. യുഎസിൽനിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ 56 വയസ്സുകാരനും സ്പെയിനിൽ നിന്നെത്തിയ 25 വയസ്സുകാരിക്കുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതേസമയം ലക്നൗ കിങ് ജോർജ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡ‍ോക്ടർക്കും വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തി.

