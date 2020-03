ഇടുക്കി∙ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ വൈകിയതിനാലാണ് മൂന്നാറില്‍നിന്ന് കോവിഡ് ബാധിച്ച ബ്രിട്ടിഷ് പൗരൻ രാജ്യം വിടാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നു ജില്ലാ ഭരണകൂടം. ശനിയാഴ്ച്ച വൈകുന്നേരം ലഭിച്ച പരിശോധന ഫലം ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെയാണ് ജില്ലാ കലക്ടറേയും ഡിഎംഒയെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചത്. ബ്രിട്ടിഷ് പൗരന് കോവിഡ് ഇല്ലെന്ന തെറ്റായ വിവരവും റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ചെന്ന് ആരോപണമുണ്ട്.



കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ബ്രിട്ടിഷ് പൗരനും സംഘവം മൂന്നാര്‍ ടി കൗണ്ടി റിസോര്‍ട്ടില്‍ നിന്ന് ശനിയാഴ്ച്ച രാത്രി 10.30ന് മുങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ പ്രതികരണം വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടെ ഒാഫിസ് ഈ സുപ്രധാന വിവരം ഇടുക്കി ജില്ലാ കലക്ടറെ അറിയിക്കുന്നത്, ഞായറാഴ്ച്ച രാവിലെയാണ്. പരിശോധന ഫലം വന്ന് 12 മണിക്കൂറിലധികം വൈകിയാണ് ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഒാഫിസര്‍ക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചത്.



ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ തന്നെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബ്രിട്ടിഷ് പൗരന് കൊറോണ ഇല്ലെന്ന തെറ്റായ വിവരവും അറിയിച്ചിരുന്നെന്ന് റിസോര്‍ട്ടിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറയുന്നു. ഇതു സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് ഡിഎംഒ വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Health department officer informed no Covid on British tourist; new allegation