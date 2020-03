കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ 3 കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടി; ദിവസം 500 സാംപിളുകൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ്-19 രോഗപരിശോധന നടത്താൻ 3 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു കൂടി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ചിന്റെ അനുമതി. തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലാബ്, രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജി എന്നിവയ്ക്കാണ് അനുമതി. നിലവിൽ ആലപ്പുഴയിലെ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി ഫീൽഡ് യൂണിറ്റ് ലാബിനു പുറമേ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജുകളിലും ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലുമാണ് കോവിഡ് സ്രവ പരിശോധന നടക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലാബുകൾക്ക് കൂടി അനുമതി ലഭിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ദിവസവും രണ്ട് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ഏകദേശം 500 കഫ–രക്ത–സ്രവ സാംപിളുകൾ പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാകും. പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടിയാകുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ അംഗീകൃത പരിശോധനാ ലാബുകളുടെ എണ്ണം 66 ആകും.

