പ്രവേശന വിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ; മസ്കത്തിലെത്തിയ ഇന്ത്യക്കാരെ മടക്കി അയയ്ക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ മസ്കറ്റിലെത്തിയ 150ൽ പരം മലയാളികളടക്കം ഇന്ത്യക്കാരെ മടക്കി അയയ്ക്കും. പ്രവേശനവിലക്ക് പ്രാബല്യത്തിലായതിനാലാണ് നടപടി. കൊച്ചിയിൽനിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും പുറപ്പെട്ടവർ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കര, കടല്‍, വ്യോമ അതിര്‍ത്തികള്‍ വഴി ഒമാനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഒമാനികള്‍ക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒമാനികള്‍ രാജ്യത്തുനിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നതിനും വിലക്കേർപ്പെടുത്തി.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിലെത്തിയ യാത്രക്കാരെയാണ് തടഞ്ഞുവച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ബുധനാഴ്ചയാണ് ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തില്‍ വരികയെന്ന ധാരണയിലാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് സര്‍വീസ് നടത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പത്തിനും 11നും ഇടയിലാണ് രണ്ട് വിമാനങ്ങളും മസ്‌കത്തില്‍ ലാൻഡ് ചെയ്തത്.



