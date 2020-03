കോവിഡ്: വായ്പാ തിരിച്ചടവിന് സാവകാശം; മൂന്നു മാസത്തേക്ക് ജപ്തി നടപടികളില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വായ്പാ തിരിച്ചടവിന് സാവകാശം നൽകുമെന്നു ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി. ഒരു വര്‍ഷം അനുവദിക്കാന്‍ ആര്‍ബിഐയോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുമെന്ന് ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി അറിയിച്ചു.

ഇഎംഐ മാറ്റി ക്രമീകരിക്കും. എല്ലാ വായ്പകള്‍ക്കും തീരുമാനം ബാധകമായിരിക്കും. ജനുവരി 31 വരെ കൃത്യമായി വായ്പകള്‍ തിരിച്ചടച്ചവര്‍ക്കാണ് ഇളവ്. മൂന്നുമാസത്തേക്ക് ജപ്തി നടപടികള്‍ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുമെന്നും ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി വിശദീകരിച്ചു.

English Summary : Loan Concession and no confiscate proceedings for 3 months amid covid, says bankers committee