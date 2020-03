ന്യൂഡൽഹി ∙ നിർഭയ കേസ് പ്രതികളിലൊരാളായ അക്ഷയ് കുമാർ സിങ്ങിന്റെ ഭാര്യ പുനിത സിങ്, ബിഹാർ ഔറംഗബാദിലെ പ്രാദേശിക കോടതിയിൽ വിവാഹമോചനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകി. ഭർത്താവിനെ മാർച്ച് 20 ന് തൂക്കിലേറ്റാൻ മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വിധവയായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത്. ഭർത്താവ് നിരപരാധിയാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തെ തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന് മുൻപ് നിയമപരമായി വിവാഹമോചനം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും പുനിത പറഞ്ഞു.



പുനിത സിങ്ങിന് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് വിവാഹമോചനം നേടാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് പുനിതയുടെ അഭിഭാഷകൻ മുകേഷ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13 (2) (II) പ്രകാരം വിവാഹമോചനം നേടാം – മുകേഷ് കുമാർ സിങ് പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് പീഡനക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ഭാര്യയ്ക്ക് വിവാഹമോചനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് ഡൽഹി തീസ് ഹസാരി കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനും മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളായ മുകേഷ് സിങ് (32), പവൻ ഗുപ്ത (25), വിനയ് ശർമ്മ (26), അക്ഷയ് കുമാർ സിങ് (31) എന്നിവർ ഇപ്പോൾ തിഹാര്‍ ജയിലിലാണ്. മാർച്ച് 20 രാവിലെ 5.30ന് തൂക്കിലേറ്റാൻ ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വധശിക്ഷ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അക്ഷയ് കുമാർ സിങ്, പവൻ ഗുപ്ത, വിനയ് ശർമ എന്നിവർ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ ഔപചാരിക നടപടികളും പൂർത്തിയായതിനാൽ വധശിക്ഷ വൈകില്ലെന്നാണ് നിയമ വിദഗ്ധർ കരുതുന്നത്.

