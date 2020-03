പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ നഴ്സിന്റെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്

കൊല്ലം ∙ പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരിയായ നഴ്സിന്റെ കോവിഡ് 19 പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ്. കോവിഡ് ബാധിതനായ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച റേഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരന്റെ ബന്ധുവാണ് നഴ്സ്. ജീവനക്കാരൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പാരിപ്പള്ളിയിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു താമസം. ഡോക്ടറുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം പോസിറ്റീവായതോടെ ജീവനക്കാരന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പൂർണമായും ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു.



പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഓപറേഷൻ തിയറ്ററിലാണു നഴ്സ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇതു കണക്കിലെടുത്ത് തിയറ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതോടെ തിയറ്റർ തുറക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ ആറു പേരാണു പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഐസലേഷൻ വാർഡിലുള്ളത്. എട്ടു പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായതോടെ ഇവർ ആശുപത്രി വിട്ടു. ജില്ലയിൽ ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തിൽ 655 പേരും ആശുപത്രികളിലായി 14 പേരുമുണ്ട്.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിന്ന് അയച്ച സ്രവ സാംപിളുകളിൽ ഫലം ലഭ്യമായ 15ഉം നെഗറ്റീവ്. കൊച്ചി തുറമുഖത്ത് എത്തിയ മൂന്നു കപ്പലുകളിൽ 59 ക്രൂ അംഗങ്ങളെ പരിശോധിച്ചതിൽ ആർക്കും രോഗ ലക്ഷണങ്ങളില്ല.

