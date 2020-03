പാലക്കാട് ∙ കോവിഡ് കരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലും ക്വാറന്റീനിലും കഴിയുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങി സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് തടയാൻ പെ‍ാലീസ് നിരീക്ഷണം. ഇത്തരക്കാരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ശേഖരിച്ച് ആരേ‍ാഗ്യ, അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകരുടെ സഹായത്തേ‍ാടെയാണ് നടപടി. വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലും വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ഒറ്റയ്ക്കും താമസിക്കുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങി രേ‍ാഗബാധ കൂട്ടുന്നതും ഭീതി പടർത്തുന്നതും തടയാനാണു പെ‍ാലീസ് ശ്രമം. ആരേ‍ാഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ദിവസം വരെയാണ് നിരീക്ഷണം.

ജില്ലാ, സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗത്തിനാണ് ഏകേ‍ാപന ചുമതല. ഇത്തരക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ ആരേ‍ാഗ്യ, ഭക്ഷണ സൗകര്യം ഒരുക്കാനും പെ‍ാലീസ് ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇവർക്കാവശ്യമായ നിർദ്ദേശം ഫേ‍ാണിൽ നൽകിവരുന്നു. വിവാഹങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കാനും കുടുംബങ്ങൾക്ക് പെ‍ാലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് കേ‍ാറേ‍ാണ രണ്ടാമതു റിപ്പേ‍ാർട്ടുചെയ്ത ശേഷം വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങൾ വഴി നാട്ടിലെത്തിയവരുടെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും പെ‍ാലീസ് ശേഖരിച്ചു. ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.

സംസ്ഥാന അതിർത്തികളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലുമുള്ള പരിശേ‍ാധന ജില്ലാ അതിർത്തികളിലേയ്ക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഇതിനായി കെഎപി എആർ ബറ്റാലിയനുകളുടെ സഹായം തേടി. ഒരു ആരേ‍ാഗ്യപ്രവർത്തകൻ, 5 പെ‍ാലീസ് ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർ എന്ന തേ‍ാതിലാണ് പരിശേ‍ാധനാസംഘം. ആര്യങ്കാവ്, കാസർകേ‍ാട്, വാളയാർ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പേരെ അനുവദിച്ചു.

വൈറസ് ബാധയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതിയിൽ വിദേശ വിനേ‍ാദസഞ്ചാരികൾക്ക് താമസം നിഷേധിക്കുന്നത് പരിഹരിക്കാനും പെ‍ാലീസ് നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്തിയാലുടൻ ടൂറിസം വകുപ്പിനെ അറിയിക്കാനാണ് ഡിജിപിയുടെ നിർദ്ദേശം. സഞ്ചാരികൾക്ക് താമസസൗകര്യം ലഭിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുളള നടപടികൾക്കും തുടക്കമായി.

