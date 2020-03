പുൽപള്ളി∙ രണ്ടു വയസുകാരന്‍ കട്ടിലിൽനിന്നു തലയിടിച്ചു വീണു മരിച്ചു. പുൽപള്ളി കാപ്പിസെറ്റ് ചേര്‍പ്പുകല്ലിങ്കല്‍ ഗിരീഷിന്റെയും ഗ്രീഷ്മയുടെയും മകന്‍ വൈഷ്ണവ് (2) ആണു മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി കളിക്കുന്നതിനിടെ കട്ടിലില്‍നിന്നു വീണാണ് അപകടം. തുടര്‍ന്ന് ബത്തേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വഴിമധ്യേ മരിച്ചു. സംസ്‌കാരം ഇന്നു വീട്ടുവളപ്പില്‍. വൈഗ ഏക സഹോദരിയാണ്.

English Summary: 2 year old baby fell off from bed, died, Wayanad