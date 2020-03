ജീപ്പിൽ ബൈക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു; രണ്ടുപേർക്ക് പരുക്ക്

കൊല്ലം ∙ കൊട്ടാരക്കര കലയപുരത്ത് എംസി റോഡിൽ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ടു വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ചു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു സഹപാഠികൾക്ക് പരുക്കേറ്റു. പത്തനംതിട്ട കുമ്പഴ സ്വദേശികളായ അല്‍ഫഹദ്, റാഷിദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കലയപുരം വില്ലേജ് ഓഫിസിന് സമീപമായിരുന്നു അപകടം.



പെട്രോൾ പമ്പില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന ജീപ്പിൽ ബൈക്കുകള്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നത്. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട നാലു പേരും പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ അല്‍ഫാസ്,ബിജിത്ത് എന്നിവർ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിൽസയിലാണ്. കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട്ടിലുള്ള ബന്ധുവീട്ടില്‍ വന്നശേഷം തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.

English Summary: Bike accident in Kollam; two killed and two injured