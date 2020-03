അവശ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം രാജ്യത്തുണ്ട്, വാങ്ങിക്കൂട്ടരുത്; ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് മോദി

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഭക്ഷ്യധാന്യം, പാൽ, മരുന്ന് തുടങ്ങിയ അവശ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം രാജ്യത്തുണ്ടെന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കോവിഡ് 19 രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ മഹാമാരിയെ ഭയന്ന് എല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടരുത്. വരുംനാളുകളിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇക്കാലത്തുണ്ടാകാം. പക്ഷേ പൗരനെന്ന നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയാറാകണം. നമുക്ക് നേരത്തേ ലഭിച്ചിരുന്ന പല അവശ്യസേവനങ്ങളും കൊറോണയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആശുപത്രികളിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലും സമ്മർദമേറെയാണ്. വളരെ അത്യാവശ്യത്തിനല്ലാതെ ആശുപത്രികളിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ദിനംപ്രതിയുള്ള ചെക്കപ്പുകളും ഒഴിവാക്കുക–പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൊറോണയെത്തുടർന്നു രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനു രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള നടപടികളും ഈ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

ഒന്ന്, രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ ബാധിച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളെ പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ജനങ്ങളുടെ അൽപം സമയമാണ് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ജനത്തിന്റെ ഏതാനും ആഴ്ചകളും സമയവും രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കണം.

അത്രയേറെ അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ജോലിയാണെങ്കിലും പരമാവധി വീട്ടിൽത്തന്നെയിരുന്നു ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മരുന്നോ വാക്സിനോ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. പുറത്തിറങ്ങാതെയിരിക്കുന്നതാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

