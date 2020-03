മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കുള്ള യാത്രാ സൗജന്യങ്ങൾ റെയിൽവേ താൽക്കാലികമായി പിൻവലിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാജ്യത്ത് ട്രെയിനുകളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ അൺ റിസർവ്‌ഡ്, റിസർവ്‍ഡ് ടിക്കറ്റുകളിലുള്ള യാത്രാസൗജന്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതു വരെ പിൻവലിച്ചു.

വിദ്യാർഥികൾ, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർ, രോഗികൾ എന്നിവർക്കുള്ള സൗജന്യം തുടരും. കോവിഡ് 19 വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അനാവശ്യ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണിതെന്നു റെയിൽവേ അറിയിച്ചു. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കു നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങാൻ റെയിൽവേ പ്രത്യേക ട്രെയിൻ ഒാടിക്കും.

എറണാകുളം–ഗുവാഹത്തി സ്പെഷൽ 20ന് വൈകിട്ട് 5.15ന് എറണാകുളത്തു നിന്നു പുറപ്പെടും. എറണാകുളം നോർത്ത്, ആലുവ, തൃശൂർ, പാലക്കാട് എന്നിവടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും. കോയമ്പത്തൂർ, സേലം, വിജയവാഡ, വിശാഖപട്ടണം വഴിയാണു സർവീസ്. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 8.45ന് ഗുവാഹത്തിയിലെത്തും.

