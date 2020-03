മധ്യപ്രദേശില്‍ നാളെ വിശ്വാസവോട്ട് നടത്തണം; വിമതർക്കും പങ്കെടുക്കാം: സുപ്രീംകോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ മധ്യപ്രദേശില്‍ കമല്‍നാഥ് സര്‍ക്കാര്‍ നാളെ വിശ്വാസവോട്ട് തേടണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. വെള്ളിയാഴ് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കകം വോട്ടെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കണം. വോട്ടെടുപ്പുനടപടികള്‍ പൂര്‍ണമായി വിഡിയോയില്‍ പകര്‍ത്തണം. കോവിഡ് പരിഗണിച്ച് നിയമസഭാ സമ്മേളനം 26ലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

വിമത എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാം. താല്‍പര്യമുള്ള എംഎൽഎമാര്‍ക്ക് സുരക്ഷ നല്‍കാന്‍ കര്‍ണാടക ഡിജിപിക്ക് നിര്‍ദേശം നൽകി. കോണ്‍ഗ്രസ് വിമതരുടെ രാജിയില്‍ സ്പീക്കര്‍ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല.

English Summary: Kamal Nath Must Face Floor Test By 5 PM Tomorrow, Says Supreme Court