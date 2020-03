പാലക്കാട്∙ വേലന്താവളത്ത് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ ടിപ്പർ ലോറിയിടിച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കുറ്റിപ്പുറം സ്വദേശി വി.അസർ മരിച്ചു. നിർത്താതെ പോയ ലോറിയെ ബൈക്കിൽ അസർ പിന്തുടർന്ന് ലോറിക്കു മുന്നിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ ഇടിച്ചിടുകയായിരുന്നു.

പെട്ടെന്ന് ബൈക്ക് മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഡ്രൈവറുടെ വിശദീകരണം. ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

English Summary: Vehicle Inspector Died when a tipper lorry hit him during vehicle inspection.